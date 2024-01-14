Рауно Тедер: «У Arricano нет бизнеса в Крыму»

Ярослав Тавгень: шериф в городе. Наказание неотвратимо
Атака военно-воздушных сил США и Великобритании по йеменским хуситам – событие, конечно, грустное, но абсолютно необходимое, чтобы показать неотвратимость наказания для преступников и дать понять, что мир пока не планирует повергнуться в пучину вечных конфликтов и войны всех против всех, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
Атака военно-воздушных сил США и Великобритании по йеменским хуситам – событие, конечно, грустное, но абсолютно необходимое, чтобы показать неотвратимость наказания для преступников и дать понять, что мир пока не планирует повергнуться в пучину вечных конфликтов и войны всех против всех, считает журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.