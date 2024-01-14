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Екатерина Мереминская

15 января 2024 в 4:00









Рауно Тедер: «У Arricano нет бизнеса в Крыму»

Владелец Arricano Рауно Тедер прокомментировал новость о том, что связанные с ней компании попали под санкции Украины. Фото: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics

По словам Рауно Тедера, его компания Arricano ушла из Крыма и не будет затронута украинскими санкциями. Ранее СМИ сообщали, что в новых санкционных списках оказались компании, связанные с Arricano.

«Мы никогда не пытались скрыть, что Arricano до 2022 года владела торговым центром, построенным в Крыму до оккупации. Arricano предоставляла полную информацию в документах для биржи, которые были общедоступны (например, полугодовые и годовые отчеты)», – ответил «Деловым ведомостям» Рауно Тедер, владеющий 70,86% девелопера торговых центров Arricano Real Estate РLC.