Госпрокуратура подала кассацию в Госсуд по делу Майлис Репс

Ведущая производство государственный прокурор Лийз Вайнола заявила, что прокуратура в целом удовлетворена решением Таллиннского окружного суда от 4 июня этого года, поскольку две судебные инстанции в значительной степени подтвердили представленные в обвинении позиции прокуратуры.
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Харьюский уездный суд признал бывшего министра образования Майлис Репс (Центристская партия) виновной в присвоении и мошенничестве. Суд приговорил Репс к условному лишению свободы сроком на один год и пять месяцев, пишет ERR.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.