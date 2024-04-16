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16 апреля 2024 в 6:38









Судебный процесс Майлис Репс близится к финишу

Майлис Репс. Фото: Andras Kralla

Судебный процесс по уголовному делу обвиняемой в присвоении и мошенничестве бывшего министра образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) вышел на финишную прямую, передает rus.err.ee.

Накануне в Харьюском уездном суде начались прения сторон, в ходе которых прокуратура потребовала признать экс-министра виновной по обоим пунктам обвинения, а также назначить ей наказание в виде условного лишения свободы.

Как отмечает судебный репортер портала Delfi, прокурор Кадри Вялинг попросила суд назначить Майлис Репс шестимесячный тюремный срок за присвоение и годичный тюремный срок за мошенничество, но более мягкий приговор мог бы быть покрыт более тяжким.

«Окончательное наказание составило бы один год лишения свободы. В то же время прокуратура не считает необходимым приводить в исполнение приговор, вынесенный Майлис Репс», – сказала Вялинг.

Это означает, что отправляться за решетку политику не придется, если в течение года она не совершит новое преступление.

Прокуратура обвиняет бывшего министра образования и науки Майлис Репс в трех эпизодах присвоения имущества и четырех эпизодах, связанных с мошенничеством. Сама Репс виновной себя не признает.

По сведениям прокуратуры, за счет возглавляемого ею министерства Майлис Репс покрыла собственные расходы на сумму около 7500 евро.