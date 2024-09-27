Назад 27.09.24, 10:59 Суд признал Майлис Репс виновной Харьюский уездный суд признал бывшего министра образования Майлис Репс (Центристская партия) виновной в присвоении и мошенничестве. Суд приговорил Репс к условному лишению свободы сроком на один год и пять месяцев, пишет ERR

Сама Майлис Репс не присутствовала в зале суда при оглашении приговора. Foto: Andras Kralla

Суд закрыл уголовное производство в отношении Репс по обвинению в растрате по эпизоду использования топливной карты, посчитав, что в данном случае речь идет о проступке. По другим эпизодам Майлис Репс была признана виновной.

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