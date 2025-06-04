Деловые ведомости
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Деловые ведомости
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  • 04.06.25, 17:04

Окружной суд частично оправдал Майлис Репс

Таллиннский окружной суд увеличил сумму, которую Майлис Репс обязана выплатить в пользу государства в качестве компенсации ущерба, но оправдал по некоторым эпизодам обвинения.
Майлис Репс.
  • Майлис Репс.
  • Foto: Andras Kralla
В сентябре прошлого года Харьюский уездный суд признал бывшего министра образования Майлис Репс (Центристская партия) виновной в присвоении и мошенничестве. Суд приговорил Репс к условному лишению свободы сроком на один год и пять месяцев.
Прокуратура предъявила Репс обвинение в присвоении имущества и мошенничестве – в частности, бывшего министра обвиняли в незаконном использовании топливной карточки министерства. Кроме того, как выяснилось, Репс отметила собственный день рождения в помещениях министерства за казенный счет, писали ранее «Деловые ведомости».
Также ее обвиняли в приобретении (опять же, за счет налогоплательщиков) кофеварки для домашних нужд, покрытии расходов на полеты члена ее семьи, праздновании юбилея в ресторане и других злоупотреблениях.
По сведениям прокуратуры, за счет возглавляемого ею министерства Майлис Репс покрыла собственные расходы на сумму около 7500 евро.
Окружной суд оправдал Майлис Репс по обвинению в присвоении бюджетных средств министерства, использованных для организации ее дня рождения для сотрудников министерства и представителей подведомственных учреждений. Окружной суд счел, что речь идет о мероприятии, которое можно отнести к числу мотивационных мероприятий министерства, несмотря на то, что оно проводилось в день рождения министра, пишет Rus.Delfi.
Окружной суд не изменил позицию уездного суда в части, касающейся организации ужина за счет министерства для однопартийцев в ресторане Mon Repos – в этой части обвинительный приговор остался без изменений.

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Кроме того, ранее уездный суд постановил, что Майлис Репс причинила государству ущерб, давая сотрудникам министерства многочисленные поручения в личных интересах, однако не присудил возмещение ущерба, так как, по его мнению, невозможно было точно установить размер ущерба. Представитель государства в поданной апелляции указал, что по закону суд в таком случае обязан определить размер компенсации ориентировочно, и окружной суд с этим согласился.
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