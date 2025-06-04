Окружной суд частично оправдал Майлис Репс

Таллиннский окружной суд увеличил сумму, которую Майлис Репс обязана выплатить в пользу государства в качестве компенсации ущерба, но оправдал по некоторым эпизодам обвинения.

Прокуратура предъявила Репс обвинение в присвоении имущества и мошенничестве – в частности, бывшего министра обвиняли в незаконном использовании топливной карточки министерства. Кроме того, как выяснилось, Репс отметила собственный день рождения в помещениях министерства за казенный счет, писали ранее «Деловые ведомости».

Также ее обвиняли в приобретении (опять же, за счет налогоплательщиков) кофеварки для домашних нужд, покрытии расходов на полеты члена ее семьи, праздновании юбилея в ресторане и других злоупотреблениях.

По сведениям прокуратуры, за счет возглавляемого ею министерства Майлис Репс покрыла собственные расходы на сумму около 7500 евро.