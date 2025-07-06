Назад 06.07.25, 14:08 Производитель окон и дверей: борьба идет за каждый объект По словам руководителя AS Rehpol Расмуса Томингаcа, на рынке можно заметить небольшие признаки улучшения, но в целом ситуация остается сложной: объемы на внутреннем рынке не восстановились, и поскольку дела на экспортных рынках также идут не лучшим образом, предприятия вынуждены искать работу внутри страны – борьба идет за каждый объект.

Производителя окон не радует ни внутренний, ни экспортный рынок. Но надежда остается.

Foto: Andras Kralla

От текущего года компания ожидала экономического роста и надеялась на оживление строительного рынка, рассказал Томингас в интервью порталу Ehitusuudised от 18 июня.

«Все думали, ждали и надеялись, что ситуация улучшится, но до нас рост объемов еще не дошел. Мы пока не чувствуем, что рынок восстановился. Конечно, тендеры на реновацию в какой-то степени поддерживают объемы, многое строится, но, учитывая, что и в соседних странах рынки находятся скорее в спаде, у местных предпринимателей остаются избыточные производственные мощности и объемы, и все борются за единичные объекты. В этом плане ничего веселого сейчас нет, скорее, время и ситуация по-прежнему сложные», – описал Томингас рыночное положение на фоне новостей о росте числа выданных разрешений на строительство.