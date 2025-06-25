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  • 26.06.25, 06:00

Драма в Копли и улица миллионеров: кто и зачем придумал «таллиннский дом»?

Таллинн – вероятно, крупнейший деревянный город Европы. Домов, построенных из дерева, в столице больше 10 000. Не меньше 500 из них – так называемые «дома таллиннского типа», Tallinna majad, ставшие визитной карточкой старых рабочих районов.
Типовой деревянный дом с каменной лестницей появился благодаря военным планам России, революции в эстонском быту и бизнесе, а заодно аппетитам застройщиков, искавших лазейки для обогащения.
  • Типовой деревянный дом с каменной лестницей появился благодаря военным планам России, революции в эстонском быту и бизнесе, а заодно аппетитам застройщиков, искавших лазейки для обогащения.
  • Foto: Алексей Шишкин
В первые годы ХХ века Россия готовилась к большой войне, переделу власти в Европе, Азии и Африке. В Таллинне и вокруг в преддверии потенциального конфликта строились могучие укрепления – Морская крепость императора Петра Великого. Местную гавань решено было сделать главной оперативной базой Балтийского флота, но для этого требовалось модернизировать сам флот. Российские эскадры по своим возможностям сильно отставали и от главного потенциального противника – Германии, и от извечного конкурента-союзника – Великобритании.
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