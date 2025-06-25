Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,13%300,97
  • OMX Riga0,85%896,12
  • OMX Tallinn0,07%2 063,88
  • OMX Vilnius−0,16%1 196,63
  • S&P 5000,00%6 092,16
  • DOW 30−0,25%42 982,43
  • Nasdaq 0,31%19 973,55
  • FTSE 1000,07%8 725,23
  • Nikkei 2251,65%39 584,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,88
  • OMX Baltic0,13%300,97
  • OMX Riga0,85%896,12
  • OMX Tallinn0,07%2 063,88
  • OMX Vilnius−0,16%1 196,63
  • S&P 5000,00%6 092,16
  • DOW 30−0,25%42 982,43
  • Nasdaq 0,31%19 973,55
  • FTSE 1000,07%8 725,23
  • Nikkei 2251,65%39 584,58
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,88
  • 26.06.25, 09:27

Застройщики о дефиците доступного жилья в Таллинне: если бы городские власти пошевелились, цены бы снизились

Жить в столице становится не под силу. Можно ли обеспечить более доступное жильё просто за счёт большего объёма застройки или с помощью каких-то промежуточных договоренностей — на этот счёт мнения застройщиков расходятся.
Согласно заказанному Таллинном исследованию, семьи при первой возможности предпочитают переезжать за черту города в доступное жильё, так как дома в Мустамяэ и Ласнамяэ часто не отремонтированы и жизненная среда там не соответствует современным ожиданиям.
  • Согласно заказанному Таллинном исследованию, семьи при первой возможности предпочитают переезжать за черту города в доступное жильё, так как дома в Мустамяэ и Ласнамяэ часто не отремонтированы и жизненная среда там не соответствует современным ожиданиям.
  • Foto: Raul Mee
Недавнее исследование, заказанное мэрией Таллинна, показало, что из-за высокой стоимости недвижимости и уменьшающейся площади новых квартир, своё жильё в столице становится всё менее доступным для семей. В связи с этим был сделан вывод, что власти могли бы или даже должны побуждать застройщиков строить жилье всех ценовых категорий.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 26.06.25, 06:00
Драма в Копли и улица миллионеров: кто и зачем придумал «таллиннский дом»?
Таллинн – вероятно, крупнейший деревянный город Европы. Домов, построенных из дерева, в столице больше 10 000. Не меньше 500 из них – так называемые «дома таллиннского типа», Tallinna majad, ставшие визитной карточкой старых рабочих районов.
Подсказка
  • 25.06.25, 06:00
Дарить жилье или передавать по наследству: что дешевле и как не оказаться на улице?
Дарственная, завещание, договор о наследовании – все это сделки в целях передачи прав человека на владение имуществом после его смерти. Чаще всего по наследству передают недвижимость. Расходы на оформление документов при этом различаются не сильно, а вот риски, связанные с обремененной жилплощадью, могут привести к тому, что прежний собственник останется без крыши над головой.
Эпицентр
  • 22.06.25, 15:25
Урмас Сыырумаа: зачем инвестировать на бирже, если можно заняться собственным бизнесом
«Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой»
Трудно представить себе мультимиллионера и предпринимателя Урмаса Сыырумаа, выгуливающего собаку Бруно возле дома на земле своих прадедов, в роли кочегара, таксиста, тренера по женской гимнастике или телохранителя – а тем более в образе человека, усмиряющего шайку отпетых хулиганов. Тем не менее, все это было в его жизни, и, по его словам, именно этот разносторонний опыт помог ему достичь успеха в бизнесе.
Биржа
  • 20.06.25, 06:00
Долгачев: облигации заменили эстонским инвесторам недвижимость
На мировом рынке облигаций происходят необычные события, однако эстонские инвесторы продолжают отдавать предпочтение этому инструменту. Инвестор года Лев Долгачев объясняет это желанием инвесторов иметь стабильный денежный поток, однако отмечает, что у облигаций больше нюансов, чем может показаться, поэтому не исключает, что в ближайшие годы на балтийском рынке облигаций нас могут ожидать разные происшествия.
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.06.25, 11:43
Крупный предприниматель Юри Кяо: повышения налогов избили нас со всех сторон
«Мы идем по дну»
2
ТОП
  • 25.06.25, 08:24
ТОП самых влиятельных: в мире бизнеса на первое место вышел новый игрок
Как принималось решение об уходе Enefit Green с биржи и покупке городка Ülemiste
3
Интервью
  • 25.06.25, 08:48
Дефицит инженеров в Ида-Вирумаа обострится по мере роста новой промышленности
4
Новости
  • 25.06.25, 09:34
Бывший мэр Таллинна Кылварт живет на 2000 евро в месяц
5
Подсказка
  • 25.06.25, 06:00
Дарить жилье или передавать по наследству: что дешевле и как не оказаться на улице?
6
Новости
  • 25.06.25, 11:12
Телефоны Sony исчезли с прилавков эстонских магазинов

Последние новости

Биржа
  • 26.06.25, 11:10
Акции Nvidia достигли нового рекорда
Новости
  • 26.06.25, 09:55
В Таллинне вот-вот сменится власть
Эпицентр
  • 26.06.25, 09:27
Застройщики о дефиците доступного жилья в Таллинне: если бы городские власти пошевелились, цены бы снизились
Как сделать квартиры более доступными? Варианты есть!
Новости
  • 26.06.25, 08:30
Нотариальные конторы переполнены, фирмы готовятся к росту цен: повышение налогов вызвало ажиотаж
Азбука налогов: что уже произошло и что ждет впереди
Подсказка
  • 26.06.25, 07:00
Суд: арест банковских счетов не всегда означает остановку бизнеса
Новости
  • 26.06.25, 06:00
Драма в Копли и улица миллионеров: кто и зачем придумал «таллиннский дом»?
Биржа
  • 25.06.25, 17:53
Вкус биржи: ФРС философски созерцает, ИИ подло не растет
Новости
  • 25.06.25, 17:03
Volvo CE покупает дилеров в рамках гигантской сделки

Сейчас в фокусе

Гуйдо Пярнитс.
ТОП
  • 25.06.25, 08:24
ТОП самых влиятельных: в мире бизнеса на первое место вышел новый игрок
Как принималось решение об уходе Enefit Green с биржи и покупке городка Ülemiste
Михаил Кылварт.
Новости
  • 25.06.25, 09:34
Бывший мэр Таллинна Кылварт живет на 2000 евро в месяц
По договору дарения недвижимость передается одаряемому сразу же, и он становится новым владельцем после внесения записи в крепостную книгу.
Подсказка
  • 25.06.25, 06:00
Дарить жилье или передавать по наследству: что дешевле и как не оказаться на улице?
Eesti Loto провела рекламную кампанию с участием музыканта Томми Кэша. Фото взято с сайта компании.
Новости
  • 24.06.25, 15:25
Глава Eesti Loto – о кампании с Томми Кэшем: мы были настолько незаметны, что это стало шоком
Среди попавших под санкции Украины – известный эстонский бизнесмен Хиллар Тедер.
Новости
  • 23.06.25, 08:00
Украина ввела санкции против трех эстонских бизнесменов
«Это попытка незаконно присвоить имущество»
Дааниус Аас (в центре), владелец ресторана, получившего зеленую звезду Michelin.
Новости
  • 25.06.25, 13:42
Попадание в гид Michelin увеличило интерес к эстонскому ресторану
«Конечно, хотелось бы, чтобы дно уже прошло, но у меня ощущение, что мы просто идём по дну», – сказал крупный предприниматель Юри Кяо.
Новости
  • 24.06.25, 11:43
Крупный предприниматель Юри Кяо: повышения налогов избили нас со всех сторон
«Мы идем по дну»
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней
  • KM
Content Marketing
  • 18.06.25, 19:56
Подписка на облигации Summus Capital с доходностью 8% продолжится всего несколько дней

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025