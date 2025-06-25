Застройщики о дефиците доступного жилья в Таллинне: если бы городские власти пошевелились, цены бы снизились

«Тогда оружие всегда было у меня под рукой, а не где-то под сиденьем машины или под подушкой»

Трудно представить себе мультимиллионера и предпринимателя Урмаса Сыырумаа, выгуливающего собаку Бруно возле дома на земле своих прадедов, в роли кочегара, таксиста, тренера по женской гимнастике или телохранителя – а тем более в образе человека, усмиряющего шайку отпетых хулиганов. Тем не менее, все это было в его жизни, и, по его словам, именно этот разносторонний опыт помог ему достичь успеха в бизнесе.