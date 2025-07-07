Чудесное спасение: пилот упавшего в море вертолета удостоился похвалы
В воскресенье в море упал самолет предпринимателя Вяйно Калдоя. По словам авиационного эксперта Тыниса Леппа, пилот самолета достоин похвалы – тот факт, что все остались живы, свидетельствует о его мастерстве.
Финский Центр расследования несчастных случаев (OTKES) опубликовал фотографии вертолетов, которые в субботу вылетели из Таллинна и столкнулись в Финляндии, в районе города Эура. В результате аварии погибли, в том числе, известные эстонские предприниматели.
Служба спасения Финляндии сообщила, что на юго-западе страны, в районе города Эура, столкнулись и упали два вертолета, вылетевшие из Таллинна. Финская полиция подтвердила, что все находившиеся на борту вертолетов люди погибли.
Расположенная в Кохтла-Ярве компания TNC-Components является одним из крупнейших в Эстонии производителей мебельных компонентов, мебели для кухонь и ванных комнат, а также гардеробов. Свой вклад в обеспечение того, чтобы действующая уже более 20 лет компания могла успешно расти и развиваться, вносит и Ида-Вирумааское отделение Кассы по безработице. На сегодняшний день именно найденные сотрудниками этого отделения люди занимают большинство рабочих мест, которых в компании в общей сложности 115.