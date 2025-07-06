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  • 06.07.25, 13:27

Вертолет Вяйно Калдоя упал в море

В воскресенье между Вилсанди и Сааремаа в море упал вертолёт, принадлежащий фирме Вяйно Калдоя Silberauto.
Среди самых известных предпринимателей Эстонии вертолетом Airbus H130 пользуются Олег Гросс и Вяйно Калдоя.
  • Среди самых известных предпринимателей Эстонии вертолетом Airbus H130 пользуются Олег Гросс и Вяйно Калдоя.
  • Foto: Eric Raz / Airbus Helicopters
На борту находились семь человек, все они выжили, сообщили в Департаменте полиции в погранохраны (PPA).
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