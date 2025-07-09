Олег Гросс: «В деревне приятно управлять магазином»
Выручка сети магазинов Олега Гросса в прошлом году выросла на 10%. По его словам, в деревне управлять магазином – настоящее удовольствие: покупательские корзины больше, краж совершается меньше, и работников найти легче, чем в городах.
Компания по строительству АЭС Fermi Energia привлекла 2,3 млн евро на финансирование планировочных работ по созданию атомной электростанции. Среди новых акционеров –принадлежащая Олегу Гроссу фирма OG Elektra.
Если в промышленном и строительном секторах количество безработных в первом квартале увеличилось почти на 20 000 по сравнению с прошлым годом, то другие эстонские предприниматели за это время наняли сотни людей.