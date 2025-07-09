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  • 10.07.25, 08:22

Олег Гросс: «В деревне приятно управлять магазином»

Выручка сети магазинов Олега Гросса в прошлом году выросла на 10%. По его словам, в деревне управлять магазином – настоящее удовольствие: покупательские корзины больше, краж совершается меньше, и работников найти легче, чем в городах.
Олег Гросс очень доволен, так как количество покупателей в его магазинах увеличилось почти на десять процентов.
  • Олег Гросс очень доволен, так как количество покупателей в его магазинах увеличилось почти на десять процентов.
  • Foto: Liis Treimann
Особенно сложно найти работников для магазинов, по словам Гросса, в Тарту.
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