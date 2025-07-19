Африканская чума свиней обрушилась на ферму, где выращивается более 6000 свиней

Чума свиней была обнаружена вчера, движение в районе фермы ограничено.
Foto: Liis Treimann
Департамент сельского хозяйства и продовольствия объявил, что на ферму наложены ограничения. Свиней нельзя вывозить и ввозить на ферму, также ограничено движение людей и транспорта, пока очаг болезни не будет ликвидирован. «Просим отнестись к предприятию с пониманием и дать ведомству спокойно работать над ликвидацией очага эпидемии», - попросили в департаменте.
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