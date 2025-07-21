Европейский Союз готовится к худшему на случай провала переговоров с Трампом

Министр торговли США Говард Латник (на заднем плане) надеется заключить соглашение с ключевыми странами до 1 августа.
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В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что не в интересах ЕС сейчас обсуждать ответные меры на американские пошлины, заявил представитель правительства Германии агентству Reuters. «Поэтому он предложил использовать оставшееся до конца июля время для переговоров», – отметил представитель.
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