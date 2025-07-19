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  • 19.07.25, 13:08

Трамп давит на переговорах по тарифам для Европы

Президент США Дональд Трамп обещает ввести минимальные таможенные пошлины на все европейские товары в размере от 15 до 20 процентов, сообщает Financial Times.
Дональд Трамп вновь пообещал Европе жесткие тарифы.
  • Дональд Трамп вновь пообещал Европе жесткие тарифы.
  • Foto: AP/Scanpix
Это не первый раз, когда Трамп выдвигает такую идею. На прошлой неделе он упомянул о таком варианте в интервью телеканалу NBC News.
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