Bloomberg: ЕЦБ может отложить последнее снижение ставок до декабря

В июле ЕЦБ не собирается снижать процентные ставки.
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Большинство респондентов по-прежнему ожидает, что окончательное снижение ставки по депозитам на четверть процентного пункта – до 1,75% – будет произведено в сентябре, после июльской паузы. В то же время половина опрошенных полагает, что данное решение может затянуться.
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Аналитики уверены, что в этом году Европейский центральный банк должен еще раз снизить базовые процентные ставки, при этом представители денежно-кредитной политики дали понять, что не спешат с дальнейшим смягчением.
Из-за значительного снижения цен на энергоносители инфляция в еврозоне упала даже ниже рекомендованного Европейским центральным банком уровня – до 1,9%. В то же время беспокойство вызывают колебания цен на услуги и продукты питания.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.