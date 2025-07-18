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  • 18.07.25, 12:33

Bloomberg: ЕЦБ может отложить последнее снижение ставок до декабря

Проведенный Bloomberg опрос экономистов показал, что, хотя снижение ставок считается наиболее вероятным в сентябре, ЕЦБ вполне может отложить это решение до конца года.
В июле ЕЦБ не собирается снижать процентные ставки.
  • В июле ЕЦБ не собирается снижать процентные ставки.
  • Foto: AFP/Scanpix
Большинство респондентов по-прежнему ожидает, что окончательное снижение ставки по депозитам на четверть процентного пункта – до 1,75% – будет произведено в сентябре, после июльской паузы. В то же время половина опрошенных полагает, что данное решение может затянуться.
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