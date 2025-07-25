Finnair продолжает рейсы в Бангкок несмотря на вооруженный конфликт у границы Таиланда
Из приграничных районов Таиланда и Камбоджи было эвакуировано более 130 000 человек из-за опасений, что пограничный конфликт перерастет в войну. Тем временем рейсы финской авиакомпании Finnair в этот регион продолжаются.
Вчера авиакомпания Finnair восстановила один отмененный рейс. Такой подход весьма необычен, прокомментировала руководитель по маркетингу и коммуникациям Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс в эфире радио Äripäev.
Национальный авиаперевозчик Финляндии Finnair оказался в сложной финансовой ситуации из-за закрытия российского воздушного пространства для европейских авиакомпаний и стареющего авиапарка, на обновление которого у Finnair нет средств.
Финская авиакомпания Finnair угрожает уволить или отправить в вынужденный отпуск в общей сложности 90 пилотов дальнемагистральных рейсов. Сообщение о начале переговоров, касающихся рабочих мест, появилось на фоне затянувшегося спора с профсоюзом пилотов.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.