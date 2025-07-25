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  • 26.07.25, 13:45

Finnair продолжает рейсы в Бангкок несмотря на вооруженный конфликт у границы Таиланда

Из приграничных районов Таиланда и Камбоджи было эвакуировано более 130 000 человек из-за опасений, что пограничный конфликт перерастет в войну. Тем временем рейсы финской авиакомпании Finnair в этот регион продолжаются.
Самолет Finnair в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
  • Самолет Finnair в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
  • Foto: Reuters/Scanpix
По данным агентства Reuters, в ходе конфликта, начавшегося в четверг, с обеих сторон погибло 33 человека.
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