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  • 07.02.25, 14:20

Finnair угрожает уволить десятки пилотов

Финская авиакомпания Finnair угрожает уволить или отправить в вынужденный отпуск в общей сложности 90 пилотов дальнемагистральных рейсов. Сообщение о начале переговоров, касающихся рабочих мест, появилось на фоне затянувшегося спора с профсоюзом пилотов.
Переговоры о кадровых изменениях в Finnair затрагивают рабочие места 90 пилотов.
  • Переговоры о кадровых изменениях в Finnair затрагивают рабочие места 90 пилотов. Foto: imago images/Marcel Lorenz/Scanpix
Finnair заявила, что на переговорах, которые начнутся на следующей неделе, будет обсуждаться необходимость сокращения числа сотрудников. По словам компании, это может стать неизбежным, если текущая забастовка Финского профсоюза пилотов приведёт к изменениям в соглашении Finnair о сотрудничестве с австралийской авиакомпанией Qantas.
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