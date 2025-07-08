Таллиннский аэропорт – о забастовке Finnair: возобновление отмененных рейсов – это очень необычно
Вчера авиакомпания Finnair восстановила один отмененный рейс. Такой подход весьма необычен, прокомментировала руководитель по маркетингу и коммуникациям Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс в эфире радио Äripäev.
По словам руководителя по маркетингу и коммуникациям Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс, все надеются, что вчерашняя забастовка станет последней, однако уже поступило предупреждение, что на следующей неделе их может стать лишь больше.
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«Авиакомпания составляет свои планы и расписание рейсов заблаговременно, поэтому это скорее редкое явление», – сказала Хольтс о восстановлении рейса.
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