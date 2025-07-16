Назад 16.07.25, 13:39 «Для нас это просто бизнес», или О продолжающихся противоречиях американского президента Нынешняя поддержка Соединенными Штатами обороняющейся Украины предполагается не в формате политической стратегии, а именно как бизнес-схема, пишет обозреватель ДВ Вадим Штепа.

Вадим Штепа.

Foto: Личный архив

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа 30%-ных торговых пошлин на импорт товаров из ЕС и Мексики. Мексиканской темы мы в данном случае касаться не будем, там своя специфика – массовая миграция и наркотрафик. Но такое намеренное стремление Трампа к «торговой войне» с Европой (как ее назвала премьер Италии Джорджа Мелони) выглядит в текущей, и без того обостренной международной обстановке, совершенно иррациональным.

Еще в апреле он анонсировал повышение пошлин на европейские товары до 20%, но теперь эта цифра выросла до 30%. Многие европейские лидеры выражают удивление – зачем американский президент своими руками рвет налаженные десятилетиями союзнические трансатлантические отношения?

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в случае провала переговоров с США пообещала ввести «ответные меры». И они могут оказаться весьма болезненными для самой американской экономики. Будут резко повышены тарифы на ввоз в Евросоюз американской сельскохозяйственной продукции, которую на мировых рынках можно найти дешевле, да и поддержать самого европейского производителя было бы полезно. А также – на автомобили, самолеты Boeing (европейский Airbusничуть не хуже), и даже на бурбон (в Европе производится множество своих напитков). Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости «твердо отстаивать европейские интересы».

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Трамп – все-таки скорее бизнесмен, чем политик. Он руководствуется расчетом, а не какими-то идеями и ценностями. Неслучайно самое расхожее слово в его лексиконе –«сделка». Так, он требует от всех европейских членов НАТО повышения военных расходов до 5% ВВП, но закрывает глаза на то, что в самих США этот процент составляет лишь 3,4. Понятно, что в абсолютных цифрах это гигантская величина, учитывая размеры американского бюджета. Но все же политические договоры требуют равноправия.

Кстати, полезно вспомнить, что первым и единственным случаем применения 5-й статьи НАТО о том, что «нападение на одного союзника приравнивается к нападению на всех», было участие военных из различных европейских стран, в том числе и Эстонии, в операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Она проводилась ими совместно против группировки «Аль-Каида», устроившей теракты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Нынешняя поддержка Соединенными Штатами обороняющейся Украины также предполагается не в формате политической стратегии, а именно как бизнес-схема. Трамп предлагает, чтобы европейские союзники НАТО покупали у США вооружения, обеспечивая тем самым заказами американский ВПК, и сами поставляли бы их Украине. И он выразился вполне откровенно: «Для нас это просто бизнес».

Наблюдатели многого ждали отназначенного на 14 июля и громко анонсированного выступления Дональда Трампа – к каким последствиям приведет его «недовольство Путиным»?

Однако так и не дождались заявления никаких жестких и оперативных мер. Трамп почему-то вдруг забыл даже свою излюбленную бизнес-риторику и ни разу не пригрозил Путину возможной конфискацией и передачей Украине замороженных на Западе российских активов в сумме 300 млрд. долларов. Хотя к такому шагу уже давно призывают американские сенаторы от обеих партий, наблюдая отказ Москвы от немедленного и безусловного прекращения огня, на котором настаивает Киев. И эта радикальная мера могла бы стать даже более серьезным оружием, чем «пэтриоты» и «томагавки».

Но вместо этого американский президент дал Путину целых 50 дней на достижение договоренностей с Украиной. Однако возможны ли эти договоренности в принципе, если Россия за это время продолжит обстреливать украинские города?