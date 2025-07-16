«Для нас это просто бизнес», или О продолжающихся противоречиях американского президента

Нынешняя поддержка Соединенными Штатами обороняющейся Украины предполагается не в формате политической стратегии, а именно как бизнес-схема, пишет обозреватель ДВ Вадим Штепа.
- Вадим Штепа.
- Foto: Личный архив
В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил
о введении с 1 августа 30%-ных торговых пошлин на импорт товаров из ЕС и Мексики. Мексиканской темы мы в данном случае касаться не будем, там своя специфика – массовая миграция и наркотрафик. Но такое намеренное стремление Трампа к «торговой войне» с Европой (как ееназвала
премьер Италии Джорджа Мелони) выглядит в текущей, и без того обостренной международной обстановке, совершенно иррациональным.
Еще в апреле он анонсировал
повышение пошлин на европейские товары до 20%, но теперь эта цифра выросла до 30%. Многие европейские лидеры выражают удивление – зачем американский президент своими руками рвет налаженные десятилетиями союзнические трансатлантические отношения?
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в случае провала переговоров с США пообещала ввести «ответные меры». И они могут оказаться весьма болезненными для самой американской экономики. Будут резко повышены тарифы на ввоз в Евросоюз американской сельскохозяйственной продукции, которую на мировых рынках можно найти дешевле, да и поддержать самого европейского производителя было бы полезно. А также – на автомобили, самолеты Boeing (европейский Airbusничуть не хуже), и даже на бурбон (в Европе производится множество своих напитков). Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости «твердо отстаивать европейские интересы».
Статья продолжается после рекламы
Трамп – все-таки скорее бизнесмен, чем политик. Он руководствуется расчетом, а не какими-то идеями и ценностями. Неслучайно самое расхожее слово в его лексиконе –«сделка». Так, он требует от всех европейских членов НАТО повышения военных расходов до 5% ВВП, но закрывает глаза на то, что в самих США этот процент составляет лишь 3,4. Понятно, что в абсолютных цифрах это гигантская величина, учитывая размеры американского бюджета. Но все же политические договоры требуют равноправия.
Кстати, полезно вспомнить, что первым и единственным случаем применения 5-й статьи НАТО о том, что «нападение на одного союзника приравнивается к нападению на всех», было участие военных из различных европейских стран, в том числе и Эстонии, в операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Она проводилась ими совместно против группировки «Аль-Каида», устроившей теракты в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Нынешняя поддержка Соединенными Штатами обороняющейся Украины также предполагается не в формате политической стратегии, а именно как бизнес-схема. Трамп предлагает, чтобы европейские союзники НАТО покупали у США вооружения, обеспечивая тем самым заказами американский ВПК, и сами поставляли бы их Украине. И он выразился
вполне откровенно: «Для нас это просто бизнес».
Наблюдатели многого ждали отназначенного на 14 июля и громко анонсированного выступления Дональда Трампа – к каким последствиям приведет его «недовольство Путиным»?
Однако так и не дождались заявления никаких жестких и оперативных мер. Трамп почему-то вдруг забыл даже свою излюбленную бизнес-риторику и ни разу не пригрозил Путину возможной конфискацией и передачей Украине замороженных на Западе российских активов в сумме 300 млрд. долларов. Хотя к такому шагу уже давно призывают
американские сенаторы от обеих партий, наблюдая отказ Москвы от немедленного и безусловного прекращения огня, на котором настаивает Киев. И эта радикальная мера могла бы стать даже более серьезным оружием, чем «пэтриоты» и «томагавки».
Но вместо этого американский президент дал Путину целых 50 дней на достижение договоренностей с Украиной. Однако возможны ли эти договоренности в принципе, если Россия за это время продолжит обстреливать украинские города?
И Путин уже предупредил
Трампа, что Россия до конца лета намерена провести масштабное наступление, чтобы полностью захватить те украинские регионы, которые она уже вписала в свою конституцию (Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области), но еще не контролирует в административных границах. Так он надеется создать себе более выигрышную позицию на последующих переговорах. И может быть, Трамп намеренно оставляет Путину время до сентября, чтобы он попытался реализовать этот безумный план? И кстати, сам не намерен
передавать Украине дальнобойное оружие.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Власти США введут вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. С такими словами президент Дональд Трамп выступил в понедельник, 14 июля, на встрече в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
ЕС усиливает сотрудничество со странами, затронутыми торговыми пошлинами президента США Дональда Трамп, такими как Канада и Япония, сообщает Bloomberg
со ссылкой на анонимные источники.
Много лет бывший финансовым директором, а сейчас входящий в советы Inbank и Фонда предпринимательства и инноваций (EISA), Эркки Раазуке рассказал в интервью Äripäev, что пытался найти более глубокий смысл в решениях Дональда Трампа. По его словам, он впустую потратил время.
В долгосрочной перспективе ключевыми темами для экономики Европы остаются оборона, торговые условия, конкурентоспособность, промышленная политика, энергоснабжение и цифровой переход, перечислил президент Банка Эстонии Мадис Мюллер на Инвестиционном фестивале.
Следуя принципам финансовой прозрачности, с июля 2025 года компания Wallester назначила Индрека Тибара новым руководителем в области противодействия отмыванию денег (AML).