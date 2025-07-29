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  • 29.07.25, 09:43

В России введен полный запрет на экспорт бензина до конца августа

Правительство России ввело полный запрет на экспорт бензина до конца августа.
АЗС в России. Фото иллюстративное.
  • АЗС в России. Фото иллюстративное.
  • Foto: Shutterstock
До сих пор запрет на экспорт распространялся только на трейдеров, небольшие НПЗ и нефтебазы, а для крупных производителей продажа за рубеж была разрешена, передает «Медуза».
«Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Как пишет РБК, к идее временно ввести полные ограничения власти пришли на фоне роста оптовых цен на бензин.

Статья продолжается после рекламы

Власти РФ в последние годы регулярно вводят ограничения на экспорт бензина. В 2023 году он действовал с сентября по ноябрь, в 2024 году – с марта по май, а затем с августа до конца года.
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