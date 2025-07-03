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  • 03.07.25, 13:53

Эрик Пуура: резкие ограничения на ископаемое топливо приведут к доминированию Китая

Быстро отказаться от ископаемого топлива невозможно, однако нефтяные страны слабеют – на смену им приходят государства, богатые полезными ископаемыми, особенно Китай, заявил геолог и проректор по исследованиям и предпринимательству TalTech Эрик Пуура в программе радио Äripäev «Kestlikul kursil».
Геолог и проректор по исследованиям и предпринимательству TalTech Эрик Пуура.
  • Геолог и проректор по исследованиям и предпринимательству TalTech Эрик Пуура.
  • Foto: Raul Mee
По словам Пуура, переход от ископаемого топлива к возобновляемой энергии произойдет не за пять или десять лет, а займет десятилетия: «Мы должны понимать – это не так, что раз и готово. Это очень долгий процесс».
При этом от стран, добывающих нефть, власть постепенно переходит к странам, располагающим металлами и рудниками. По этой причине и Россия, и США жаждут заполучить редкоземельные металлы Украины, отметил Пуура.
Он рассказал также, что благодаря минеральным ресурсам и их переработке Китай значительно усилил свое влияние в мире. «Быстрое ограничение использования ископаемого топлива может привести к очень быстрому росту гегемонии Китая», – подчеркнул Пуура, добавив, что, чтобы избежать этого, стоит обратить внимание на природные ресурсы, например, Гренландии и Арктики.

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Erik Puura: fossiilkütuste kiire piiramine viib Hiina ülevõimuni
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