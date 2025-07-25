Назад 28.07.25, 06:00 Можно ли запретить всю российскую нефть? Просто о сложном от ДВ Цена барреля вновь растет , ЕС принял очередные ограничения для российской нефти, причем Эстония на этот раз смогла настоять на своем; а США грозят покупателям российской нефти вторичными 100% пошлинами. Похоже, пора всерьез поговорить о нефти и ответить на самые «стыдные вопросы».

Почему нефтяные санкции до сих пор не опустошили российский бюджет?

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Поступает ли сейчас в Эстонию нефть или газ из России? Получаем ли мы энергоносители оттуда через посредников?

Практически нет. Для стран ЕС действует эмбарго на российскую нефть (с 5 декабря 2022 года) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года), доставляемые по морю. В основном именно по морю они и шли – на этот маршрут приходилось 90% поставок российской нефти и нефтепродуктов в ЕС. Есть исключения (например, Болгария), но Эстония в них не входит.

Поскольку у Эстонии, в отличие от большинства стран ЕС, есть еще и сухопутная граница с Россией, везти нефть могли бы по земле. Однако на это также наложены ограничения: например, частному лицу можно полностью заправить бензином бак автомобиля, но дополнительную канистру 10-20 литров с собой из России взять нельзя

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До полномасштабной войны нефть и нефтепродукты составляли одну из главных статей импорта Эстонии из России. В основном это был транзит. В предвоенном 2021 году в Эстонию было завезено минерального топлива и других нефтепродуктов на 3,3 млрд евро, из которых чуть более половины пришлось на Россию и Беларусь (38% и 18% соответственно). Теперь минеральное топливо все еще продолжает поступать, но в совсем незначительном количестве: на 12 млн евро, судя по данным Департамента статистики.

Как пояснили ДВ в департаменте, в 2024 году это были сжиженные газы, но не СПГ, а «газовые углеводороды сжиженные, не классифицированные в других категориях (кроме природного газа, пропана, бутана, этилена, пропилена, бутилена и бутадиена)».

На скриншоте приложения о статистике внешней торговли Эстонии видны все товарные потоки из России.

Нельзя быть на 100% уверенными, что в Эстонию не поступают бензин, дизтопливо или мазут, сделанные из российских нефтепродуктов. Это на совести компаний-поставщиков, таких как литовский Мажейкяйский завод (мощность – 10,2 млн т/год), принадлежащий Orlen Lietuva, и финские заводы Neste в Порвоо и Наантали (мощность – 10,5 млн т/год и 3 млн т/год соответственно). Эстонская Alexela тоже привозит топливо из Мажейкяя. Все три завода заявляли, что не используют российскую сырую нефть.

Что касается газа, то его Эстония, по большому счету (кроме крохотных объемов, показанных выше), тоже не получает. Ее основной источник природного газа – это Инчукалнское подземное газовое хранилище в Латвии, сжиженный природный газ из литовской Клайпеды и финского Инкоо (по Balticconnector). Надо напомнить, однако, что в отличие от нефти газ не под санкциями и не попал ни под эмбарго, ни под потолок. Отказ от газа – это принципиальное решение правительства Эстонии, принятое в апреле 2022 года в качестве ответа на полномасштабное вторжение в Украину. ЕС планирует отказаться от российского газа в 2026 году с переходным периодом для долгосрочных контрактов, который завершится к 2028 году. Пока это только заявленные цели.

А ЕС продолжает покупать российскую нефть?

Да, и газ. Хотя постепенно отказывается. Дело в том, что трубопроводная нефть не попала под санкции. Ее могут получать Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Нидерланды и Австрия. Поставки из России в ЕС сократились в 4 раза в первый год эмбарго (2023-й) – если смотреть по объемам (до 21,3 млн тонн) и в 6 с лишним раз по цене (9 млрд евро). В 2024 году объемы продолжили падать – до 13 млн тонн.

Новый потолок цен на нефть установлен на уровне $47,6 долларов вместо $60 за баррель. И еще он «плавает». Как это будет работать?

Недавно принятый 18-й пакет санкций дополнил механизм так называемого «ценового потолка» на российскую нефть из 6-го пакета. Если раньше компаниям из Группы семи (G7: США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония), прочих стран ЕС, а также Австралии, было запрещено оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти (перевозка, страхование судов, финансирование и пр.), кроме той, которая продана дешевле, чем по $60 за баррель, то теперь эта цена отсечения стала ниже – $47,6.

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Кроме того, введен автоматический механизм ее пересмотра в будущем. Цена отсечения должна быть на 15% ниже средней рыночной цены на нефть марки Urals за предыдущие шесть месяцев.

Зачем это сделано? Чтобы избежать курьезных ситуаций, бывавших этой весной, когда цена нефти падала так, что баррель Urals и без того стоил ниже $60, то есть ниже «потолка» была просто вся российская нефть.

Весной Россия действительно продавала нефть дешевле установленного потолка, но не из-за санкций, а из-за общемировой конъюнктуры. В остальное время ограничения не сильно влияли на бюджет.

Кроме того, введен запрет на импорт в ЕС нефтепродуктов, полученных из российской нефти. «Это предотвратит попадание российской нефти на рынок ЕС в какой-либо форме», – рассчитывают чиновники Евросоюза.

Также под санкции попали 105 судов так называемого «теневого флота», которые не пользуются страховками и прочими услугами стран «коалиции потолка», так что могут возить и более дорогую российскую нефть. Всего в списке теперь 444 танкера.

Это действительно создаст проблемы российской экономике? Насколько упадут российские доходы?

Рассчитывать на серьезные проблемы для российских нефтяных компаний не приходится. Предыдущее ценовое ограничение, когда оно было $60 за баррель, не слишком влияло на доходы российского бюджета. А ведь именно сократить его поток нефтедолларов, чтобы ослабить ресурсы России для ведения агрессивной войны были призваны санкции.

До сих пор доходы бюджета России в нефтегазовой части снижались, но не так активно и не столько из-за цены нефти. Дело еще и в том, что доходы в бюджет России поступают в рублях, то есть зависят не только от цены баррелей в долларах, но и от курса рубль-доллар. Когда рубль был слабым, это и при падающей нефти позволяло поддерживать бюджет на желаемом российскими властями уровне. Аномальное укрепление рубля, начавшееся в 2025 году, негативно влияет на доходы федерального бюджета, поэтому аналитики ждут девальвации.

Поступления за первое полугодие составляют половину от показателей 2023 года. Впрочем, некоторые аналитики прогнозируют их значительный рост в оставшиеся шесть месяцев.

Что касается запрета на импорт нефтепродуктов из российской нефти, то здесь эксперты предвидят махинации. «Да, это секрет полишинеля, что Турция массово покупает российскую нефть и экспортирует нефтепродукты в Европу. До войны Турция производила их не так много – снабжала саму себя. А сейчас для своего рынка она закупает нефтепродукты из России, а из российской нефти делает нефтепродукты для экспорта в Европу.

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Но турецкие НПЗ покупают много самой разной нефти. Сказать, что вот эта конкретная партия дизтоплива или бензина сделана из российской нефти, сложно. Как это доказать? У нефти ещё есть, что называется, «отпечаток пальца» – химический состав нефти из каждого конкретного месторождения и даже из каждого конкретного пласта уникален. А топливо – это стандартный промышленный продукт, у разных НПЗ он меняется, но понять из какой нефти он сделан, практически невозможно. Соответственно, у НПЗ всегда появляется возможность сказать, что вот эта конкретная партия сделана из кувейтской нефти. И для этого можно закупать 10% нероссийской нефти. И всем говорить, что вот их конкретная партия сделана из этих 10%», – говорил старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко.

Почему просто нельзя установить потолок ниже – например, 20 долларов или даже 15? Или просто ввести эмбарго ЕС на российскую нефть?

Во-первых, считается, что эмбарго уже есть, постепенно оно начнет действовать на все страны ЕС. Просто Россия нашла новых покупателей нефти и заменила Европу Китаем, Индией и Турцией. А ЕС, грубо говоря, покупает нефть, которую не купили они. То есть произошло глобальное перераспределение нефтяных потоков.

Во-вторых, потолок действительно можно было бы сделать пониже. Как, собственно, и предлагала Эстония. Правда, не $15-20, а все-таки $35 за баррель. Если бы это было сделано сразу, российская экспортная выручка была бы гораздо меньше, говорят ученые-экономисты из США и ЕС. Их группа рассчитала , сколько составили бы потери российской экспортной выручки при разных вариантах ограничений со стороны ЕС и G7. Подсчеты велись на основе закрытых данных таможенной статистики России, которые экономистам удалось получить. Их вывод: доходы от экспорта российской нефти удалось бы значительно сократить, если бы цену ограничили хотя бы $40 за баррель – примерно на $8 млрд за год. Ведь какое-то количество вынуждено действовать по правилам.

Но $15-20 за баррель все же нет на повестке дня. И вот почему: чиновники, вводящие санкции, не хотят, чтобы российская нефть полностью уходила с рынка. Для этого и был придуман этот сложный механизм потолка – чтобы объемы остались, просто заработок России снизился (гениальный план, если бы он сработал). Но при $15-20 за баррель добыча даже в России становится нерентабельной. Продавать по такой цене Россия просто откажется, ее компании предпочтут сократить добычу, что повысит цены уже и на Brent, и на американскую WTI, и прочие сорта.

Мимо Эстонии проходят суда «теневого флота» с российской нефтью. Почему европейские страны просто не перестанут пускать их в Балтийское море?

Это было бы нарушением международного торгового и морского права. И вызвало бы непредсказуемые последствия для всей международной торговли.

Почему весь мир просто не может отказаться от российской нефти, чтобы остановить войну в Украине?

Тогда нефти просто не хватит, и цены взлетят до небес. Проблема в том, что Россия – слишком крупный игрок на мировом нефтяном рынке. То есть в какой-то степени весь мир зависит от ее поставок. Рассчитывать на то, что можно быстро нарастить добычу, например, в Арктической зоне США, невозможно.