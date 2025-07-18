Назад 18.07.25, 09:52 Страны ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России Европейский Союз ввел новые санкции в связи с продолжающейся агрессивной войной России против Украины, передает DW.

По словам Каи Каллас, одобренные ограничения станут одним из «самых жестких» пакетов санкций в отношении России на сегодняшний день.

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Представители стран-членов договорились в Брюсселе о принятии уже 18-го пакета ограничительных мер после недельной блокировки со стороны Словакии, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, одобренные ограничения станут одним из «самых жестких» пакетов санкций в отношении России на сегодняшний день.

«Мы стоим твердо. ЕС только что утвердил один из самых жестких пакетов санкций против России на сегодняшний день. Мы еще сильнее урезаем военный бюджет Кремля, вводим санкции против еще 105 судов "теневого флота" и их пособников, а также ограничиваем доступ российских банков к финансированию», – написала она в своем микроблоге на платформе Х.

Основная цель нового пакета санкций – еще сильнее ограничить доходы России от экспорта нефти в третьи страны и нанести удар по российскому финансовому сектору. Планируется также исключить возможность восстановления работы газопровода «Северный поток» и использования «Северного потока-2».

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Вето Словакии задержало пакет санкций Договориться о пакете санкций планировалось сразу после июньского саммита глав государств и правительств стран ЕС, но премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето, что заблокировало процесс. Согласие было достигнуто благодаря уступкам: Словакии пообещали, что она не понесет серьезных экономических и финансовых потерь, если после введения нового пакета санкций будет реализован и план полного запрета на импорт российского газа. Этот план не может быть заблокирован Фицо, поскольку для его принятия, в отличие от пакета санкций, достаточно решения большинства. Ценовой потолок на нефть будет гибким Кроме того, Мальта, Греция и Кипр выразили сомнения по поводу мер, направленных на сокращение доходов России от экспорта сырой нефти в третьи страны. Они опасались несправедливых потерь для своих судоходных компаний в случае сильного снижения ценового потолка. В итоге было достигнуто компромиссное решение: ценовой потолок будет регулярно корректироваться, но не более чем на 15% ниже среднего рыночного уровня. На первом этапе цена будет снижена с текущих 60 до 47,60 долларов США за баррель. Первоначально предлагалось снизить потолок до 45 долларов за баррель. Ценовой потолок применяется при продаже российской нефти в такие страны, как Индия, Китай и Турция. Он был введен в 2022 году совместно с США, Японией, Канадой и Великобританией. Для обеспечения соблюдения ограничений предусмотрены санкции против компаний, участвующих в транспортировке нефти по ценам ниже установленного предела. Это касается судоходных компаний, а также компаний, предоставляющих страхование, техническую помощь, финансирование и посреднические услуги. Длинный список новых санкций Горячие новости 15.07.25, 15:30 Производитель зерна из Ида-Вирумаа ушел в огромные убытки 14.07.25, 06:00 Основатель криптоказино Yolo обзавелся близ Таллинна островом с темным прошлым «Ни российских олигархов, ни криптомиллионеров я здесь не встречала» 16.07.25, 14:45 Крупный предприниматель Юри Кюльвик снял десятки миллионов дивидендов KM 14.07.25, 14:55 Индрек Тибар назначен руководителем отдела AML в Wallester

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Помимо уже названных ограничений согласованы и другие санкции — запрет на импорт продуктов переработки российской нефти (автомобильное топливо, авиационное топливо, мазут), чтобы закрыть лазейку, открывавшую России косвенный экспорт через третьи страны.

Согласован запрет финансовых операций с компаниями из третьих стран, обходящими санкции, связанные с нефтью. В санкционный список вносятся более 100 судов, принадлежащих так называемому «теневому флоту» России, который помогает обходить энергетические санкции. Эти суда больше не смогут заходить в порты ЕС, а также не будут страховаться, финансироваться или обслуживаться европейскими компаниями. В общей сложности будет затронуто около 450 судов.

Ограничения против банков

Вводятся санкции против еще 22 банков. Санкции предусматривают отключение этих банков от системы SWIFT и полный запрет на финансовые транзакции. Впервые вводится запрет на транзакции с двумя китайскими финансовыми учреждениями, которые мешают соблюдению санкций ЕС, а также санкции против нескольких китайских компаний, напрямую поддерживающих агрессию России.

Согласованы дополнительные ограничения на экспорт товаров, таких как станки, которые могут использоваться в военной промышленности. Расширяется также список персональных и корпоративных санкций. В него внесены еще более 50 новых фигурантов, общий список теперь превышает 2 500 лиц и организаций.