Компания Линнамяэ получила штраф €3 млн

- Allium UPI OÜ предлагает аптекам Apotheka и другим партнером общую программу лояльности.
- Foto: Андрас Кралла
Компания Allium UPI OÜ, управляющая программой лояльности Apotheka, сегодня получила постановление о штрафе в размере 3 миллионов евро, сообщила Инспекция по защите данных.
Владельцем компании является Magnum AS, принадлежащая крупному предпринимателю Маргусу Линнамяэ.
