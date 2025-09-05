Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,11%295,88
  • OMX Riga0,1%921,32
  • OMX Tallinn0,09%2 008,17
  • OMX Vilnius−0,11%1 232,36
  • S&P 500−0,5%6 469,3
  • DOW 30−0,56%45 366,26
  • Nasdaq −0,27%21 648,12
  • FTSE 100−0,09%9 208,21
  • Nikkei 2251,03%43 018,75
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,38
  • 05.09.25, 18:55

Компания Линнамяэ получила штраф €3 млн

Allium UPI OÜ предлагает аптекам Apotheka и другим партнером общую программу лояльности.
  • Allium UPI OÜ предлагает аптекам Apotheka и другим партнером общую программу лояльности.
  • Foto: Андрас Кралла
Компания Allium UPI OÜ, управляющая программой лояльности Apotheka, сегодня получила постановление о штрафе в размере 3 миллионов евро, сообщила Инспекция по защите данных.
Владельцем компании является Magnum AS, принадлежащая крупному предпринимателю Маргусу Линнамяэ.
