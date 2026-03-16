Назад 16.03.26, 09:58 Минфин намерен изменить методику учета неиспользованных средств госбюджета Министерство финансов Эстонии планирует изменить методику учета неиспользованных средств государственного бюджета, поскольку, по оценке ведомства, действующая система создает искаженное представление о том, что объем неиспользованных денег достигает нескольких миллиардов евро.

Иллюстративное фото.

Foto: Andras Kralla

Как в 2025, так и в 2024 году в государственном бюджете остались неиспользованными более 2 млрд евро. Формально это означает, что не был использован каждый десятый евро, который правительство планировало потратить или инвестировать, пишет rus.err.ee.

Руководитель финансовой службы Министерства финансов Виола Мяэмурд отметила, что при такой оценке необходимо учитывать целый ряд нюансов. По ее словам, из этих 2 млрд около трети, или 618 млн евро, составляет доход от продажи квот на выбросы углекислого газа.

Еще 874 млн евро в этом остатке составляет зарубежное финансирование, в том числе средства, полученные от Европейского союза, которые государство изначально планировало использовать в течение более длительного периода. По предварительным данным, из средств, по которым в Рийгикогу была достигнута договоренность об использовании в течение прошлого года, неиспользованными остались 390 млн евро.

Статья продолжается после рекламы

В Министерстве финансов считают, что нынешний порядок учета создает путаницу, поэтому ведомство намерено изменить методику расчета остатка. В дальнейшем к неиспользованным средствам планируют относить только те деньги, которые действительно были предусмотрены на конкретный год, но так и не были потрачены. Средства, срок использования которых фактически еще не истек, в эту категорию включать не будут.