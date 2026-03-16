Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,36%315,68
  • OMX Riga−0,19%902,16
  • OMX Tallinn−0,19%2 084,24
  • OMX Vilnius−0,07%1 381,67
  • S&P 5001,04%6 701,1
  • DOW 300,91%46 981,8
  • Nasdaq 1,26%22 384,99
  • FTSE 1000,9%10 353,32
  • Nikkei 225−0,13%53 751,15
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,5
  16.03.26, 15:02

Подорожание нефти может сократить ожидания роста экономики Эстонии

Рост цен на нефть может сократить прогнозы экономического роста Эстонии. Вероятен и рост инфляции.
Макроаналитик LHV Трийну Тапвер.
По словам макроаналитика LHV Трийну Тапвер, все зависит от того, как будет меняться цена на нефть, которая уже поднялась выше 100 долларов за баррель, передает rus.err.ee.
«Я как раз пересчитывала показатели инфляции, и все зависит, конечно, от того, как поведет себя цена на нефть. Если предположить, что, например, к концу года она останется на уровне 70 долларов за баррель, а в первой половине года будет выше 90, то инфляция может составить около 3,5% в среднем за весь год. В то же время нельзя сказать, что этот прогноз сейчас стоит воспринимать слишком серьезно, потому что, к сожалению, эту инфляцию сегодня диктуют США, Дональд Трамп и Иран», – пояснила Тапвер.
Различные институты прогнозировали рост экономики Эстонии в этом году на уровне 2–3%. Инфляция в прошлом году составила почти 5%, а в этом году ожидалось ее замедление примерно до 3%. По оценке Тапвер, в худшем случае рост цен может остаться выше 4%.

Она отметила, что в таком случае объем экономики также окажется ниже. По ее словам, лишит ли это страну надежд на экономический рост, зависит от более широкого круга факторов, и однозначного ответа здесь нет, поскольку Эстония во многом зависит и от того, какие решения будут приниматься в сфере торговой политики. Если эта часть останется стабильной, экономика, возможно, все же покажет минимальный рост.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026