Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность

Атака началась с попытки злоумышленников скомпрометировать учетную запись одного из пользователей корпоративной системы. «Хотя мы используем для учетной записей многоэтапную аутентификацию, преступник отыскал слабое место и возможность атаковать, — рассказал Сигур. — Он выбрал в почтовом ящике ветку переписки и вошел в прямой контакт с клиентом, прикинувшись представителем нашей компании. К счастью, клиент был внимателен и предупредил нас, что их общение выглядит не совсем правильно. Благодаря этому мы смогли среагировать немедленно».

Большинство эстонских фирм используют офисное программное обеспечение Microsoft, которое в малом и среднем бизнесе нередко играет ключевую роль. По словам архитектора решений кибербезопасности Telia Матиса Пальма, одним из наиболее распространенных способов атаки является компрометация почтового ящика сотрудника. «Без многоэтапной аутентификации (MFA) или при слабых настройках безопасности, чего в случае ELKE Mööbel точно не было, злоумышленник может быстро получить доступ к данным клиентов, облачным документам и электронной почте, связанной с платежной информацией. Дополнительный риск возникает из-за того, что стандартные лицензии Microsoft не включают все функции безопасности и параметры настройки», — пояснил Пальм.

Поскольку киберпреступники знают об этих ограничениях, они целятся в самые слабо защищенные среды. Например, пользуются тем, что стандартные лицензии не позволяют ограничить вход в систему из конкретной страны, ведь атаки на эстонские фирмы ведутся в основном из-за пределов Эстонии.

Попытка атаки на ELKE Mööbel была замечена на ранней стадии, и благодаря быстрому реагированию ее влияние оказалось для бизнеса минимальным. «Кроме технических мер, решающую роль сыграла коммуникация, которая помогла сохранить доверие как клиентов, так и собственной команды», — отметил генеральный директор ELKE Mööbel.

Первым делом в фирме зафиксировали масштабы и возможные последствия инцидента, а затем обратились за помощью к Telia, своему постоянному ИТ-партнеру. «Специалисты Telia отреагировали на ситуацию быстро и профессионально. Это придало нам уверенности в том, что ситуация под контролем, и нормальная работа действительно была восстановлена быстро», — пояснил Сигур.

По словам специалиста Telia по кибербезопасности Матиса Пальма, ИТ-компания довольно часто сталкивается с подобными случаями. «Согласно отчету Turvanet для бизнес-клиентов Telia, в последнем квартале прошлого года наибольшее внимание злоумышленников привлекали компании в сфере оптовой и розничной торговли. При этом большинство инцидентов началось именно с человеческой ошибки», — рассказал Пальм.

Он добавил, что этот случай показателен тем, что современных технических мер может быть недостаточно, если злоумышленнику удастся ввести пользователя в заблуждение с помощью манипуляций в общении. «Автоматизированные методы атаки и утечки данных позволяют атаковать очень широкий круг компаний», — признал Пальм. По его словам, решающее значение имеют быстрое реагирование на инциденты, а также систематическая профилактика.

Обучение персонала — почти половина киберзащиты