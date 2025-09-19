Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,07%293,65
  • OMX Riga0,06%913,87
  • OMX Tallinn−0,09%1 960,66
  • OMX Vilnius0,1%1 232,15
  • S&P 5000,49%6 664,36
  • DOW 300,37%46 315,27
  • Nasdaq 0,72%22 631,48
  • FTSE 100−0,12%9 216,67
  • Nikkei 225−0,57%45 045,81
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,08
  • 20.09.25, 11:36

Мебельная фабрика из Выру продала на Amazon продукции более чем на 3 млн евро

Производитель мебели Wermo, претендующий на звание «Экспортер года 2025», реализовал через платформу Amazon свыше 8000 изделий на сумму около 3 миллионов евро.
Коммерческий директор и совладелец Wermo Пеэтер Куум (слева) и председатель правления, также совладелец компании, Рауль Вене.
  • Коммерческий директор и совладелец Wermo Пеэтер Куум (слева) и председатель правления, также совладелец компании, Рауль Вене.
  • Foto: EIS.ee
В рамках конкурса Wermo сообщил Фонду предпринимательства и инноваций, что рассматривает возможность открытия производства в США и проявляет интерес к азиатским рынкам.
