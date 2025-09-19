Мебельная фабрика из Выру продала на Amazon продукции более чем на 3 млн евро

В марте магазину женской одежды Leedi в Старой Нарве исполнилась четверть века. Хотя с первых лет работы среди его клиентов были не только богатые горожане, магазин сразу прослыл элитным - здесь одевались известные в Нарве женщины, жены руководителей крупных предприятий, политиков и бизнесменов.