Неизвестный депутат из нарвской коалиции сорвал переизбрание Катри Райк на пост мэра На заседании Нарвского городского собрания 8 декабря депутаты должны были выбрать мэра города из двух кандидатов – соцдема Катри Райк или центриста Яана Тоотса. В начале шестичасового заседания коалиция сторонников Катри Райк и Михаила Стальнухина имела перевес над оппозицией всего в один голос.

Избирательная комиссия из числа членов Нарвского горсобрания пересчитывает бюллетени на выборах мэра: 15 за Райк, 15 за Тоотса, один бюллетень – за обоих кандидатов сразу.

Foto: Николай Андреев

Когда дело дошло до последнего вопроса в повестке – до выборов мэра, кто-то из участников коалиции проголосовал за обоих кандидатов. Избирательная комиссия признала бюллетень с двумя крестиками недействительным.

В итоге Катри Райк и Яан Тоотс набрали по 15 голосов. Как пояснил ДВ городской секретарь Юллар Кальюсте, в данном случае повторное голосование в тот же день невозможно – мэра нужно выбирать заново на новом заседании городского собрания.

«Мы тоже в недоумении»

После провала голосования Михаил Стальнухин как председатель горсобрания не завершил заседание, а объявил технический перерыв и ушел совещаться с соратниками. Только после этого он объявил заседание завершенным и объявил дату следующего. После чего сторонники Стальнухина и Райк надолго закрылись в одном кабинете. Когда они, наконец, вышли к прессе, Михаил Стальнухин предложил отложить все конкретные вопросы на неделю.

«Мы должны понять, что случилось, потому что, скорее всего, точно так же, как вы находитесь в недоумении, так и мы тоже в недоумении», – сказал Стальнухин журналистам.

В следующий понедельник состоится вторая попытка выбрать мэра, и своего кандидата Стальнухин менять не собирается – он по-прежнему считает, что на посту мэра должна остаться Катри Райк, поскольку она умеет добывать деньги на городские проекты и привлекать в Нарву инвесторов.

Катри Райк выступает с предвыборной речью, намереваясь в четвертый раз стать мэром Нарвы.

Foto: Николай Андреев

Сама Райк также сказала, что собирается подумать о случившемся на свежую голову. Но себя она не стала однозначно называть кандидатом, который пойдет на голосование через неделю. При этом Катри Райк считает, что ее коалиция с Михаилом Стальнухиным по-прежнему существует.

«Кто будет кандидатом в мэры, выяснится в следующий понедельник, – сказала она. – Сейчас 10 часов вечера, все устали, у всех путаница».

Райк по-прежнему является и.о. мэра до тех пор, пока депутаты не выберут ее или другого кандидата мэром. По словам Райк, она продолжает свою обычную работу.

Яан Тоотс смотрит на ситуацию несколько иначе: «В следующий понедельник будет другая ситуация. И я не исключаю, что будет другая коалиция, потому что эта коалиция не выдержала».

Что это было?

Выяснить, кто именно испортил бюллетень, невозможно, считает Стальнухин. И заниматься расследованием он не собирается.

Во время тайного голосования центристы и представители «Плана Б» отмечали, что депутаты от коалиции проводят в комнате, которая служит кабинкой для голосования, гораздо больше времени, чем депутаты от оппозиции. Несколько оппозиционеров – центристов и депутатов от «Плана Б» – настаивали, что члены коалиции не только ставят крестик в бюллетень напротив фамилии своего кандидата, но и фотографируют свои бюллетени, чтобы отчитаться перед фракцией, как они проголосовали. Но кто-то из сторонников Стальнухина или Райк либо нелепо ошибся, либо устроил демарш.

«Я и раньше видел такое в Таллинне, – сказал кандидат в мэры от Центристской партии Яан Тоотс. – Если фракция говорит, что надо делать фото, а кто-то хочет голосовать по-другому, он делает фото, а потом ставит второй крестик. Все показывают фото, на нем все честно, но потом оказывается, что чей-то бюллетень испорчен».

Если человек хочет просто испортить бюллетень, это можно сделать разными способами. Но два крестика – это именно результат фотографирования для отчета, настаивает Тоотс.

Депутаты от коалиции не стали комментировать эти подозрения, но Михаил Стальнухин их отверг: «Если бы мы фотографировали, мы бы знали, кто это сделал», – сказал он о человеке, испортившем бюллетень.

Подкуп или клевета?

В самом начале долгого заседания 8 декабря Михаил Стальнухин выступил с заявлением, которое до этого подписали все 16 депутатов от коалиции.

«Уважаемые коллеги, – зачитал с трибуны Стальнухин, обращаясь к оппозиции. – Свой депутатский срок вы начинаете с щедрого предложения денег и рабочих мест нарвитянам – и это замечательно. Плохо в этом то, что вы ограничиваете круг тех, кого хотите облагодетельствовать. Ограничиваете опять-таки нами – то и дело предлагаете то одному, то другому человеку из наших фракций деньги и рабочие места за переход в ваши ряды».

Перед выборами мэра члена Нарвского городского собрания поделили руководство депутатскими комиссиями.

Foto: Николай Андреев

Далее депутаты от коалиции в своем обращении предупредили, что если эта противоправная и аморальная деятельность продолжится, они обратятся в полицию, поскольку речь идет о торговле влиянием и подкупе.

Комментируя это обращение для ДВ, Стальнухин отметил, что он намеренно не называл имен: «Заявление сформулировано именно так, чтобы оно носило предупредительный характер. Если еще повторятся такие случаи, тогда да – тогда будет обращение в полицию».

«То, что нам сказали – это ужас! – прокомментировал это для ДВ Яан Тоотс. – Мы сделаем заявление в полицию. Стальнухин угрожал нашей фракции, в том числе и мне. Покупка голосов – это уголовное дело. Так что пусть разбирается полиция».

При этом Яан Тоотс не отрицал, что стремится заполучить новых сторонников из числа коалиционных депутатов и не исключил, что переходы между фракциями еще будут. «У нас 15, у них – 16. Что будет через два-три месяца – посмотрим. Посмотрим, как пойдет работа, как рассмотрим бюджет», – сказал Тоотс.

Он сказал, что работа над городским бюджетом будет сложной: «Они дали очень много обещаний – как их выполнять?»

Эти заявления политики сделали за несколько часов до выборов мэра, но некоторые признаки раскола в коалиции были видны еще до финального голосования.

Внеплановое совещание оппозиции после завершения заседания, на котором не удалось избрать мэра Нарвы.

Foto: Николай Андреев

Драгоценные голоса

На первом заседании городского собрания нового созыва 2 декабря мэр города Катри Райк, как того требует закон, подала в отставку и продолжила исполнять обязанности мэра до выборов нового градоначальника. За несколько дней до этого заседания Райк изменила составы советов муниципальных учреждений и предприятий – оплачиваемые места в советах получили политики от коалиции.

На том же заседании горсобрание выбрало председателем Михаила Стальнухина, а его заместителем – Яну Кондрашову, которая участвовала в муниципальных выборах в «Списке Катри». От оппозиции сначала на первый, потом и на второй пост претендовал Урбо Ваарман, который оба раза получил на один голос меньше соперников.

На втором заседании – 8 декабря – депутаты распределили места председателей девяти депутатских комиссий. Здесь представители коалиции также почти каждый раз опережали соперников на один голос. Но две комиссии неожиданно получила оппозиция – Урбо Ваарманн возглавил ревизионную комиссию, а Наталия Умарова – комиссию по культуре и молодежи. Это означает, что за оппозиционных кандидатов проголосовал кто-то из коалиции.

В Нарвской ратуше 8 декабря происходили неожиданные события.

Foto: Николай Андреев

Поскольку каждое из девяти голосований, а также голосование по составу ревизионной комиссии были тайными (с помощью бумажных бюллетеней), весь процесс затянулся примерно на пять часов.

И только после этого, когда все важные кресла во власти были распределены, депутаты начали тайное голосование, в результате которого должен был быть избран мэр города. Яан Тоотс еще до голосования сказал ДВ, что даже не надеется сегодня стать мэром, поскольку у коалиции есть преимущество в один голос.

Но в ходе голосования оказалось, что это преимущество исчезло, и непонятно, существует ли теперь прежняя коалиция, возможно ли появление какой-то другой конфигурации и кто станет мэром Нарвы через неделю.