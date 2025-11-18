Назад 18.11.25, 13:34 Коалиция Райк–Стальнухин обещает поддержку русскоязычному профобразованию и бизнесу Коалиция списков Катри Райк и Михаила Стальнухина, подписавшая в Нарве договор, обещает политическую стабильность и кое-где дополнительное финансирование, но ради экономии и эффективности планирует реформу нескольких городских учреждений и департаментов.

Михаил Стальнухин посетовал, что составить коалиционный план с конкретными цифрами невозможно, поскольку цены и налоги постоянно меняются, и Катри Райк резюмировала его речь: «Мы обещаем вам стабильность».

Foto: Николай Андреев

Райк и Стальнухин представили 17 ноября в Нарвской ратуше коалиционный договор, подписанный ими и депутатами их избирательных союзов. Всего под договором 16 подписей, то есть свежесозданная коалиция имеет в городском собрании Нарвы перевес над оппозицией всего в один голос.

Согласно договору, «Список Катри» получит посты мэра и зампреда горсобрания, а «Народный список Михаила Стальнухина» – посты председателя горсобрания и вице-мэра. То есть, мэром останется Райк, а председателем горсобрания станет Стальнухин, если во время голосования в городском собрании не случится неожиданностей.

ДВ разбирались, что новая старая коалиция обещает предпринимателям, кому планирует повысить зарплаты и откуда взять на это деньги.

Статья продолжается после рекламы

Обещают упростить жизнь бизнесу

Михаил Стальнухин, Катри Райк и их сторонники договорились увеличить стартовые пособия для начинающих предпринимателей. Как писали ДВ, сейчас даже выделенные деньги остаются неиспользованными – возможно, из-за сложных правил их получения.

Читать еще 26.02.25, 16:09 Деньги есть, но их не берут: в Нарве изменят пособие начинающим предпринимателям В коалиционном договоре также записаны льготы на аренду муниципальных помещений для малого бизнеса и начинающих предпринимателей, бесплатные юридические и налоговые консультации для них и в целом более простое общение работодателей с городскими властями, чтобы бизнес-идеи быстрее воплощались в жизнь. Участники коалиции планируют открыть на Петровской площади в Нарве сервисный центр «одного окна», через которое горожане смогут общаться с чиновниками. Для этого же обещано создать онлайн-среду «одного окна». Политики обещают строить муниципальное жилье для иногородних специалистов, в первую очередь, врачей и медсестер, а также привлекать инвестиции совместно с Инвестиционным агентством Ида-Вирумаа (IVIA). Перед выборами остро встала проблема профессионального образования в Нарве: местный профтех фактически перешел на эстонский язык обучения, и многие молодые нарвитяне потеряли возможность получить специальность. Коалиционные партнеры договорились, что город будет координировать и в сотрудничестве с предпринимателями Нарвы поддерживать программы профессионального обучения на родном языке. По словам Катри Райк, город не может за свой счет создать еще один профтех. Преподавать общие предметы во время такого обучения тоже не будут. Речь идет исключительно об обучении навыкам профессии на родном языке непосредственно на рабочем месте. Где возьмут дополнительные деньги? Большое внимание в коалиционном договоре обращено на проблемы необеспеченных горожан и пожилых людей. Катри Райк напомнила, что в Нарве живут около 20 тысяч человек в возрасте 60 лет и более – при том, что всего в Нарве зарегистрировано 52 тысячи жителей. Для пожилых людей планируется создать центр досуга. Михаил Стальнухин заметил, что этот центр мог бы также учить пенсионеров не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Мэр города отметила, что в относительной бедности живут 41% нарвитян – это вдвое больше, чем в среднем по Эстонии. Коалиция обещает сделать все возможное, чтобы снизить цены на тепло, первым делом собираясь создать городскую комиссию по отоплению. Обещано и увеличение субсидий квартирным и садоводческим товариществам.

Статья продолжается после рекламы

Хотя коалиция обещает политическую стабильность (невзирая на минимальный перевес в горсобрании), ее участники договорились о нескольких крупных реорганизациях ради экономии городских денег.

Планируется реорганизация структуры городской управы – замена департаментов, которые являются отдельными юридическими лицами и чиновники которых не подчиняются мэру напрямую, на обычные отделы в прямом подчинении мэра. Прошлый раз эту реформу, будучи мэром, пытался провести центрист Яан Тоотс, и тогда Михаил Стальнухин предложил ее отложить для доработки планов. Ранее эту же реформу предлагали и центристы, и сторонники Катри Райк.

Михаил Стальнухин отметил, что реформа управы была единственным пунктом, который содержался в предвыборных программах всех списков, которые прошли в городское собрание. Катри Райк считает, что на эту реформу потребуется, как минимум, полгода.

Читать еще 25.10.24, 12:53 «Наши внуки будут это делать»: в Нарве пытаются сократить муниципальные должности Участники коалиции договорились также, что, придя к власти, примут документ, в котором сформулируют ожидания собственника (т.е. города) от городских учреждений. Отдельно в коалиционном договоре указано, что обновится система управления в Нарвской больнице. Повышение зарплаты мэру участники коалиции пока не планируют. Райк и Стальнухин пояснили, что об этом можно будет говорить, когда будет запущена планомерная работа по самым важным для горожан вопросам. Зато повышение зарплат коалиционный договор обещает работникам муниципальных школ и школ по интересам. Тренерам обещают повысить ее до общеэстонского уровня. Обещано также увеличение поддержки спортивных клубов и финансирования спортивных и культурных мероприятий, проводимых в Нарве. Нарвской музыкальной школе «Список Катри» и «Список Стальнухина» обещают создание современных условий работы. Фактически обсуждается переезд музыкальной школы и ее реформирование. Коалиция планирует создать единую структуру для спортивных объектов, а также объединить с целью оптимизации управленческих расходов две городские спортивные школы и увеличить их финансирование.

Статья продолжается после рекламы

Запланирована и реорганизация сети школ по интересам «с целью оптимизации расходов на управление, а также увеличения финансирования на повседневную деятельность, в том числе расширения выбора кружков по интересам и обновления необходимого инвентаря».

Очевидно, что при этих изменениях часть сотрудников попадут под сокращения. Яна Кондрашова из «Списка Катри» настаивает, что сейчас нельзя говорить о сокращениях – изменение структуры учреждений может означить как сокращение некоторых ставок, так и появление каких-то новых.

В целом коалиционный договор «Списка Катри» и «Народного списка Михаила Стальнухина» предполагает серьезные изменения для муниципального спорта, культуры и самого городского управления.