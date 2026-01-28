Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,28%319,72
  • OMX Riga−0,1%935,85
  • OMX Tallinn0,28%2 085,14
  • OMX Vilnius0,43%1 422,8
  • S&P 500−0,06%6 974,31
  • DOW 300,05%49 027,04
  • Nasdaq 0,11%23 842,69
  • FTSE 100−0,52%10 154,43
  • Nikkei 2250,05%53 358,71
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,42
  • OMX Baltic0,28%319,72
  • OMX Riga−0,1%935,85
  • OMX Tallinn0,28%2 085,14
  • OMX Vilnius0,43%1 422,8
  • S&P 500−0,06%6 974,31
  • DOW 300,05%49 027,04
  • Nasdaq 0,11%23 842,69
  • FTSE 100−0,52%10 154,43
  • Nikkei 2250,05%53 358,71
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,42
  • 28.01.26, 18:45

Посол США в Эстонии: экономический план Трампа может сделать Эстонию важным деловым партнером

США определили новые приоритеты в экономике и торговле, которые обещают привлечь в Эстонию все больше инвестиций со стороны крупнейшей экономики мира и расширить возможности сотрудничества с эстонскими компаниями.
По словам проживающего в Эстонии посла США Романа Пипко, у торгово-экономических отношений между Эстонией и США есть значительный потенциал для роста. Об этом он заявил на бизнес-семинаре по рынку США, организованном Министерством иностранных дел Эстонии и EIS.
  • По словам проживающего в Эстонии посла США Романа Пипко, у торгово-экономических отношений между Эстонией и США есть значительный потенциал для роста. Об этом он заявил на бизнес-семинаре по рынку США, организованном Министерством иностранных дел Эстонии и EIS.
  • Foto: Aron Urb
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 24.01.26, 14:48
Коппель и Кадаяне: почему традиционные стратегии больше не работают
Один тренд только набирает обороты
По словам портфельного управляющего Ambient Sound Investments Арко Кадаяне, наряду с бурно растущими секторами стоит обращать внимание на компании, на которые влияют эффекты второго и третьего порядка. Об этом он заявил на совместной панели с руководителем инвестиционного направления Redgate Wealth Пеэтером Коппелем на конференции Инвестора Тоомаса.
Новости
  • 24.01.26, 16:07
СМИ: США обсуждают возможность морской блокады Кубы
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант введения морской блокады Кубы с целью остановить любые поставки нефти в страну. Об этом в пятницу, 23 января, сообщила газета Politico со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Новости
  • 26.01.26, 08:41
Горькая правда о проданном Netflix стартапе из Пярну: работники остались без денег
Продажу созданного в Пярну стартапа Ready Player Me компании Netflix подали как историю успеха, однако в тени этой сделки остались глубоко разочарованные работники.
Биржа
  • 26.01.26, 12:27
Лев Долгачев: шесть секторов, где я вижу возможности для сделок в этом году
На конференции Инвестора Тоомаса «Инвестор года 2025» Лев Долгачев поделился новой торговой стратегией и рассказал, почему во многом идет наперекор классическим учебникам по инвестированию.
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
2
Новости
  • 27.01.26, 08:58
Крупный концерн без лишнего шума приносит владельцам сверхприбыли
3
Новости
  • 27.01.26, 06:00
Где дешевле жить на самом деле? Пирожное в Дубае на 50% дороже, продукты в Москве догоняют Таллинн
4
Новости
  • 26.01.26, 17:49
РФ закончит ремонт пункта пропуска в Ивангороде к концу 2026 года
5
Новости
  • 27.01.26, 14:25
Таллинн начнет проверку расширения отеля Oru. «Как будто к пуговице пришили пиджак»
6
Новости
  • 26.01.26, 08:41
Горькая правда о проданном Netflix стартапе из Пярну: работники остались без денег

Последние новости

Новости
  • 28.01.26, 18:45
Посол США в Эстонии: экономический план Трампа может сделать Эстонию важным деловым партнером
Новости
  • 28.01.26, 17:11
Министр иностранных дел Дании в Таллинне: Гренландию следует защищать так же, как и восточную границу
Биржа
  • 28.01.26, 16:29
Эксперт по техническому анализу: список покупок на 2026 год
Новости
  • 28.01.26, 15:02
Paulig намерен перенести производство Santa Maria из Швеции в Эстонию
Биржа
  • 28.01.26, 14:58
Аракас и Лаур: бюрократия в Таллинне держит цены на квартиры высокими и убивает мотивацию
Новости
  • 28.01.26, 14:30
Каллас: отдаление США от Европы не является временным
Новости
  • 28.01.26, 13:52
Кооперативам приходит конец? «Привет из девяностых, только в аккуратной упаковке»
Руководство крупнейшего в Эстонии КСО обвиняет друг друга
Новости
  • 28.01.26, 13:34
Немецкий энергетический гигант покупает эстонский бизнес. «Пришло время выходить на международный уровень»

Сейчас в фокусе

Тармо Нурметало руководит одним из крупнейших концернов Эстонии, где в общей сложности работает около 1000 человек.
Новости
  • 27.01.26, 08:58
Крупный концерн без лишнего шума приносит владельцам сверхприбыли
Таллинн по стоимости жизни обошел Дубай
Новости
  • 27.01.26, 06:00
Где дешевле жить на самом деле? Пирожное в Дубае на 50% дороже, продукты в Москве догоняют Таллинн
Каждый пятый иммигрант в Финляндии не имеет работы.
Новости
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
Визуализация будущего района вокруг порта Ванасадам.
Новости
  • 27.01.26, 13:55
Tallinna Sadam получил зеленый свет для масштабного проекта застройки
По словам вице-мэра Тийта Терика, расширение отеля Oru выглядит как пришитый к пуговице пиджак.
Новости
  • 27.01.26, 14:25
Таллинн начнет проверку расширения отеля Oru. «Как будто к пуговице пришили пиджак»
Издание Politico пишет, что отношения Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен ухудшаются.
Новости
  • 26.01.26, 18:57
Politico: Каллас назвала фон дер Ляйен «диктатором», отношения в руководстве ЕС ухудшаются
Если акции стран Балтии у нескольких поставщиков услуги можно покупать и продавать бесплатно, то в случае с иностранными акциями конкуренция становится жесткой.
Биржа
  • 27.01.26, 08:38
Большой анализ комиссий: не платите ли вы инвестируя слишком много?
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026