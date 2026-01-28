Посол США в Эстонии: экономический план Трампа может сделать Эстонию важным деловым партнером
США определили новые приоритеты в экономике и торговле, которые обещают привлечь в Эстонию все больше инвестиций со стороны крупнейшей экономики мира и расширить возможности сотрудничества с эстонскими компаниями.
По словам проживающего в Эстонии посла США Романа Пипко, у торгово-экономических отношений между Эстонией и США есть значительный потенциал для роста. Об этом он заявил на бизнес-семинаре по рынку США, организованном Министерством иностранных дел Эстонии и EIS.
Foto: Aron Urb
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
По словам портфельного управляющего Ambient Sound Investments Арко Кадаяне, наряду с бурно растущими секторами стоит обращать внимание на компании, на которые влияют эффекты второго и третьего порядка. Об этом он заявил на совместной панели с руководителем инвестиционного направления Redgate Wealth Пеэтером Коппелем на конференции Инвестора Тоомаса.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант введения морской блокады Кубы с целью остановить любые поставки нефти в страну. Об этом в пятницу, 23 января, сообщила газета Politico со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.