Назад 24.01.26, 16:07 СМИ: США обсуждают возможность морской блокады Кубы Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант введения морской блокады Кубы с целью остановить любые поставки нефти в страну. Об этом в пятницу, 23 января, сообщила газета Politico со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Нефтяной танкер. Фото иллюстративное.

Foto: Norlys Perez

По информации собеседников издания, инициативу продвигают отдельные критики кубинского руководства внутри американской администрации. Их позицию, как утверждается, поддерживает госсекретарь США Марко Рубио. Полная блокада импорта нефти рассматривается как один из возможных шагов, которые могут быть предложены президенту США в рамках политики, направленной на смену власти в Гаване, передает DW.

Источники Politico отмечают, что внутри администрации продолжаются споры о целесообразности столь жестких мер. Прекращение поставок нефти из Венесуэлы, а также утрата доходов от перепродажи части этих объемов, которые Куба использовала для получения иностранной валюты, уже значительно ослабили экономику страны. Введение полной нефтяной блокады, по мнению ряда сотрудников администрации, может привести к гуманитарному кризису, в связи с чем они выступают против такого сценария.

Белый дом данную информацию официально не комментировал. Вместе с тем агентство Reuters указывает, что реализация плана морской блокады стала бы дальнейшей эскалацией усилий Дональда Трампа по принуждению государств региона к действиям в соответствии с позицией США и подчеркнула бы стремление американской администрации к укреплению своего влияния в Западном полушарии.

Ранее президент США выступил с резкими заявлениями в адрес Кубы. 11 января в социальной сети Truth Social Дональд Трамп написал, что страна «много лет жила за счет большого объема нефти и денег из Венесуэлы», предоставляя в обмен «услуги безопасности» бывшему президенту Венесуэлы Уго Чавесу и его преемнику Николасу Мадуро. По словам Трампа, эта практика должна быть прекращена: «Больше на Кубу не будут поступать ни нефть, ни деньги — ноль». Он также заявил, что рекомендует кубинским властям «заключить сделку, пока не поздно», не уточнив, о каком именно соглашении идет речь и какими могут быть последствия отказа.

Кубинские власти отреагировали на заявления президента США резко отрицательно. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подчеркнул, что страна «не получает и никогда не получала денежного или материального вознаграждения за услуги по обеспечению безопасности, оказанные какой-либо стране». Президент Кубы Мигель Диас-Канель, в свою очередь, заявил, что государство является «свободной, независимой и суверенной страной», добавив: «Никто не диктует нам, что делать». Он также отметил, что, по его мнению, те, «кто превращает все в бизнес, даже человеческие жизни, не имеют права указывать Кубе на что-либо».