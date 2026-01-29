Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,42%320,16
  • OMX Riga−0,13%935,57
  • OMX Tallinn−0,12%2 082,67
  • OMX Vilnius1%1 430,95
  • S&P 500−0,01%6 978,03
  • DOW 300,02%49 015,6
  • Nasdaq 0,17%23 857,45
  • FTSE 1000,34%10 188,62
  • Nikkei 2250,03%53 375,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,13
  • OMX Baltic0,42%320,16
  • OMX Riga−0,13%935,57
  • OMX Tallinn−0,12%2 082,67
  • OMX Vilnius1%1 430,95
  • S&P 500−0,01%6 978,03
  • DOW 300,02%49 015,6
  • Nasdaq 0,17%23 857,45
  • FTSE 1000,34%10 188,62
  • Nikkei 2250,03%53 375,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,13
  • 29.01.26, 09:43

Прибыль крупнейших банков Эстонии снизилась на фоне падения процентных доходов

Чистая прибыль банков SEB и Swedbank в Эстонии в 2025 году сократилась по сравнению с предыдущим годом, что банки связывают прежде всего со снижением процентных ставок и доходов.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Andras Kralla
Чистая прибыль SEB в Эстонии в 2025 году составила 166,9 млн евро, что примерно на 6 млн евро меньше, чем годом ранее. Операционная прибыль банка достигла 293 млн евро при операционных расходах в 91 млн евро. За год SEB выдал в Эстонии новых кредитов и лизингов на 2,1 млрд евро, из которых 1,3 млрд евро пришлось на корпоративных клиентов и 800 млн – на частных лиц, сообщается в пресс-релизе банка.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

ТОП
  • 29.01.26, 08:14
ТОП: банки выводят крупнейшие дивиденды из Эстонии
Äripäev составил рейтинг компаний, выплачивающих самые крупные дивиденды в Эстонии. В первую тройку вошли только иностранные банки, которые вывели доходы собственников за пределы страны.
Биржа
  • 27.01.26, 08:38
Большой анализ комиссий: не платите ли вы инвестируя слишком много?
Сравнение комиссий показывает, что инвесторам с небольшими суммами больше подходят финтех-платформы, тогда как при более крупных портфелях выгоднее банки.
Новости
  • 18.01.26, 15:45
Глава Банка Латвии: Европа фактически уже находится в состоянии войны с Россией
Европе следует отказаться от наивной веры в то, что угроза со стороны России находится где-то далеко, заявил глава Банка Латвии и член совета Европейского центрального банка Мартиньш Казакс. По его словам, кибератаки, диверсии на подводных коммуникациях и нарушения воздушного пространства свидетельствуют о том, что конфликт уже идет, просто в иной форме, чем традиционная война.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.

Самые читаемые

1
Новости
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
2
Новости
  • 27.01.26, 14:25
Таллинн начнет проверку расширения отеля Oru. «Как будто к пуговице пришили пиджак»
3
ТОП
  • 28.01.26, 06:00
Осиновский снова в ТОПе дивидендов: 1,5 млн – слишком маленькая сумма, куда дел – не помню
4
Новости
  • 27.01.26, 13:55
Tallinna Sadam дали зеленый свет для масштабного проекта застройки
5
Новости
  • 28.01.26, 13:34
Немецкий энергетический гигант покупает эстонский бизнес. «Пришло время выходить на международный уровень»
6
Новости
  • 27.01.26, 18:52
Главе Tallinna Sadam не терпится начать строительство. «Для нас это знаковое решение»

Последние новости

Новости
  • 29.01.26, 10:17
Переход на эстонский: планы профтеха разошлись с интересами работодателей, Райк выступила психологом
Новости
  • 29.01.26, 09:43
Прибыль крупнейших банков Эстонии снизилась на фоне падения процентных доходов
Новости
  • 29.01.26, 09:01
Эйнари Кисель о срывающихся планировках: ветряки не обязательно устанавливать повсюду
ТОП
  • 29.01.26, 08:14
ТОП: банки выводят крупнейшие дивиденды из Эстонии
Новости
  • 29.01.26, 06:00
Шантаж Европы: может ли Трамп нажать на газ?
Новости
  • 28.01.26, 21:23
ФРС вновь в режиме ожидания
Новости
  • 28.01.26, 18:45
Посол США в Эстонии: экономический план Трампа может сделать Эстонию важным деловым партнером
Новости
  • 28.01.26, 17:11
Министр иностранных дел Дании в Таллинне: Гренландию следует защищать так же, как и восточную границу

Сейчас в фокусе

Компания приняла решение аккумулировать денежные средства, пояснил Олег Осиновский утрату позиций в ТОПе дивидендов.
ТОП
  • 28.01.26, 06:00
Осиновский снова в ТОПе дивидендов: 1,5 млн – слишком маленькая сумма, куда дел – не помню
Впервые возглавивший рейтинг дивидендов Таавет Хинрикус – один из немногих предпринимателей Эстонии, чья стоимость активов превышает 1 млрд евро.
ТОП
  • 28.01.26, 06:00
ТОП дивидендов: миллионеры неожиданно подняли планку
«Государство слишком долго закрывало глаза и в итоге было вынуждено действовать резко, почти хирургически», – отмечает финансовый эксперт Рон Лувищук.
Новости
  • 28.01.26, 13:52
Кооперативам приходит конец? «Привет из девяностых, только в аккуратной упаковке»
Руководство крупнейшего в Эстонии КСО обвиняет друг друга
Danpower работает в Эстонии с 2012 года, предоставляя услуги централизованного теплоснабжения в городе Выру и его окрестностях.
Новости
  • 28.01.26, 13:34
Немецкий энергетический гигант покупает эстонский бизнес. «Пришло время выходить на международный уровень»
Тармо Нурметало руководит одним из крупнейших концернов Эстонии, где в общей сложности работает около 1000 человек.
Новости
  • 27.01.26, 08:58
Крупный концерн без лишнего шума приносит владельцам сверхприбыли
В целом рынок недвижимости Харьюмаа по-прежнему остается на стороне покупателя и арендатора, пишет аналитик Restate Юлия Линде в большом обзоре рынка недвижимости.
Mнения
  • 28.01.26, 08:46
Юлия Линде: на рынке квартир Харьюмаа заметна скрытая коррекция
Каждый пятый иммигрант в Финляндии не имеет работы.
Новости
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026