Прибыль крупнейших банков Эстонии снизилась на фоне падения процентных доходов

Чистая прибыль банков SEB и Swedbank в Эстонии в 2025 году сократилась по сравнению с предыдущим годом, что банки связывают прежде всего со снижением процентных ставок и доходов.
Чистая прибыль SEB в Эстонии в 2025 году составила 166,9 млн евро, что примерно на 6 млн евро меньше, чем годом ранее. Операционная прибыль банка достигла 293 млн евро при операционных расходах в 91 млн евро. За год SEB выдал в Эстонии новых кредитов и лизингов на 2,1 млрд евро, из которых 1,3 млрд евро пришлось на корпоративных клиентов и 800 млн – на частных лиц, сообщается в пресс-релизе банка.
