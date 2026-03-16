Министерство не стало вводить платный проезд для школьников и пенсионеров

В начале января министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Террас предлагал в рамках реформы общественного транспорта ввести для учащихся и пенсионеров месячный проездной за 15–20 евро или разовый билет за 50–60 центов. Однако, как сообщил советник отдела по связям с общественностью министерства Фред Пюсс, этот план отложен и сроки его возможного вступления в силу не определены, передает rus.err.ee.
По словам Пюсса, сейчас в центре обсуждения находится сохранение работы уездного общественного транспорта на фоне роста расходов и нехватки финансирования: «Основной вопрос заключается в том, будет ли найдено дополнительное финансирование или придется сократить количество маршрутов и отправлений».