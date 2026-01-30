Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,15%320,45
  • OMX Riga−0,13%932,21
  • OMX Tallinn0,19%2 089,38
  • OMX Vilnius−0,06%1 421,51
  • S&P 500−0,5%6 934,23
  • DOW 30−0,84%48 657,03
  • Nasdaq −0,63%23 535,05
  • FTSE 1000,51%10 223,54
  • Nikkei 225−0,1%53 322,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,1
  • OMX Baltic0,15%320,45
  • OMX Riga−0,13%932,21
  • OMX Tallinn0,19%2 089,38
  • OMX Vilnius−0,06%1 421,51
  • S&P 500−0,5%6 934,23
  • DOW 30−0,84%48 657,03
  • Nasdaq −0,63%23 535,05
  • FTSE 1000,51%10 223,54
  • Nikkei 225−0,1%53 322,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,1
  • 30.01.26, 16:52

В США расследуют подозрения о доступе сотрудников Meta к чатам WhatsApp

Власти США начали расследование после заявлений бывших подрядчиков Meta Platforms о том, что у сотрудников компании якобы может быть неограниченный доступ к сообщениям пользователей в мессенджере WhatsApp, сообщает Bloomberg.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
По данным агентства, в 2025 году специальные агенты Министерства торговли США изучали утверждения двух человек, работавших на Meta по контракту через консалтинговую компанию Accenture PLC в качестве модераторов контента WhatsApp. В беседах со следователями они заявили, что имели возможность просматривать содержимое сообщений WhatsApp, и что аналогичная возможность якобы была у некоторых сотрудников Meta. Источник Bloomberg сообщил, что к январю 2026 года расследование продолжалось, однако остается неясным, есть ли в деле конкретные фигуранты.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 26.01.26, 08:41
Горькая правда о проданном Netflix стартапе из Пярну: работники остались без денег
Продажу созданного в Пярну стартапа Ready Player Me компании Netflix подали как историю успеха, однако в тени этой сделки остались глубоко разочарованные работники.
Mнения
  • 28.11.25, 09:43
Ярослав Тавгень: не сходите с ума. ИИ не заменяет людей массово
Людей повально увольняют, заменяя на искусственный интеллект. Мы на грани входа в эру, когда все лишатся работы, поскольку все делать за них будет компьютер. Скорость распространения этого мифа ужасает, ибо реальность совершенно другая, пишет журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
Биржа
  • 02.10.25, 08:53
Изменение политики конфиденциальности понизило акции Meta
Meta сообщила в среду, что вскоре данные, собранные в ходе общения пользователей с чат-ботом на основе искусственного интеллекта, будут использоваться для продажи таргетированной рекламы на всех социальных платформах компании, что привело к снижению её акций почти на 2,3%.
Биржа
  • 06.08.25, 10:24
OpenAI нацелена на оценку в 500 млрд долларов
По данным Bloomberg, разработчик ChatGPT компания OpenAI ведет предварительные переговоры о возможной продаже акций. Сделка позволит действующим и бывшим сотрудникам продать свою долю в компании, которую оценивают примерно в 500 млрд долларов.
  • KM
Content Marketing
  • 07.01.26, 13:03
Руководитель технологической компании объясняет, почему Microsoft Surface Pro 10 подходит как для использования в качестве компьютера, так и планшета
Windows Surface Series «два в одном» сочетает в себе мобильность планшета и возможности полнофункционального ноутбука, одновременно предоставляя дополнительную аппаратную и программную защиту.

Самые читаемые

1
Новости
  • 27.01.26, 12:52
В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы, и ситуация становится все хуже
2
Новости
  • 28.01.26, 13:34
Немецкий энергетический гигант покупает эстонский бизнес. «Пришло время выходить на международный уровень»
3
ТОП
  • 28.01.26, 06:00
Осиновский снова в ТОПе дивидендов: 1,5 млн – слишком маленькая сумма, куда дел – не помню
4
Новости
  • 27.01.26, 14:25
Таллинн начнет проверку расширения отеля Oru. «Как будто к пуговице пришили пиджак»
5
Новости
  • 27.01.26, 19:08
Кто выиграет от торгового соглашения ЕС и Индии: пиво, автопром и сталь
6
Новости
  • 29.01.26, 12:53
Мебельному бизнесу Asko и Sotka грозит банкротство

Последние новости

Новости
  • 30.01.26, 18:52
Известный производитель окон закрылся, руководство компании продолжит работу в фирме Хелениуса
Новости
  • 30.01.26, 17:53
Окружной суд оправдал Парвеля Пруунсильда и Прийта Хумала по делу о коррупции
Новости
  • 30.01.26, 16:52
В США расследуют подозрения о доступе сотрудников Meta к чатам WhatsApp
Mнения
  • 30.01.26, 16:42
Делов-то: деньги украли, вопросы остались
Mнения
  • 30.01.26, 16:41
Внимание к «русскому вопросу» у центристов было скорее тактическим
Новости
  • 30.01.26, 16:25
Климатическим активистам не удалось остановить работу маслозавода
Новости
  • 30.01.26, 15:04
13 предпринимателей получат награды от президента. Кайдо Йыэлехт: «Это невероятно!»
Подсказка
  • 30.01.26, 15:04
Сроки подачи деклараций в 2026 году. Держите свои налоги под контролем

Сейчас в фокусе

В прошлом году доля американского СПГ на европейском рынке составляла около 60%, а в Клайпедском терминале превышала 70%.
Новости
  • 29.01.26, 06:00
Цены на газ растут. Представляет ли зависимость от США такой же риск, как российские трубопроводы?
«Если бы я знал, что это настолько тонкое дело, возможно, и не хотел бы, чтобы сын этим занимался», – смеется владелец магазина моделей автомобилей Урмас Вальтер.
Новости
  • 29.01.26, 14:15
Предприниматель открыл бизнес из-за увлечения сына: клиенты приезжают даже из Франции
Олави Лепп возглавляет принадлежащий шведским владельцам Swedbank, который занял первое место в корпоративном рейтинге дивидендов. Несмотря на то что дивидендный доход ушел из Эстонии, государство все же получило с него налоговые поступления в размере десятков миллионов евро.
ТОП
  • 29.01.26, 08:14
ТОП: банки выводят крупнейшие дивиденды из Эстонии
Мэр Нарвы Катри Райк, руководитель службы предпринимательства Ольга Смирнова и член управы Наталья Шибалова рассказали на пресс-конференции о переговорах с профтехом.
Новости
  • 29.01.26, 10:17
Переход на эстонский: планы профтеха разошлись с интересами работодателей, Райк выступила психологом
В 2021 году исполнительным директором брендов Sotka и Asko концерна Indoor Group в Эстонии была Ирина Раудсепп.
Новости
  • 29.01.26, 12:53
Мебельному бизнесу Asko и Sotka грозит банкротство
Компания приняла решение аккумулировать денежные средства, пояснил Олег Осиновский утрату позиций в ТОПе дивидендов.
ТОП
  • 28.01.26, 06:00
Осиновский снова в ТОПе дивидендов: 1,5 млн – слишком маленькая сумма, куда дел – не помню
Danpower работает в Эстонии с 2012 года, предоставляя услуги централизованного теплоснабжения в городе Выру и его окрестностях.
Новости
  • 28.01.26, 13:34
Немецкий энергетический гигант покупает эстонский бизнес. «Пришло время выходить на международный уровень»
Маарио Оргла – исполнительный директор Auto 100 Premium, официального дилера автомобилей Porsche, Lamborghini и Bentley в Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 28.01.26, 11:50
По какой цене сейчас можно приобрести этот дизельный Cayenne?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026