В США расследуют подозрения о доступе сотрудников Meta к чатам WhatsApp

По данным агентства, в 2025 году специальные агенты Министерства торговли США изучали утверждения двух человек, работавших на Meta по контракту через консалтинговую компанию Accenture PLC в качестве модераторов контента WhatsApp. В беседах со следователями они заявили, что имели возможность просматривать содержимое сообщений WhatsApp, и что аналогичная возможность якобы была у некоторых сотрудников Meta. Источник Bloomberg
сообщил, что к январю 2026 года расследование продолжалось, однако остается неясным, есть ли в деле конкретные фигуранты.