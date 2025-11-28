Назад 28.11.25, 09:43 Ярослав Тавгень: не сходите с ума. ИИ не заменяет людей массово Людей повально увольняют, заменяя на искусственный интеллект. Мы на грани входа в эру, когда все лишатся работы, поскольку все делать за них будет компьютер. Скорость распространения этого мифа ужасает, ибо реальность совершенно другая, пишет журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.

Вокруг ИИ очень много шума. А драки нет, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень

Foto: Андрас Кралла

В соцсети сегодня лучше не заходить. Информация об искусственном интеллекте, которую сегодня распространяют в СМИ, соцсетях и блогах, практически на 100% является ложной. Инфопространство просто кошмарно. Это как стричь шерсть со свиней: визгу много, шерсти мало. Хайпа, криков и дешевых сенсаций много, по сути - почти ничего.

Миф номер один: людей массово заменяют на ИИ

Профессии, которые начал потихоньку вытеснять ИИ, безусловно существуют.

Отправились «на мороз» модераторы контента компании TikTok: им вначале приказали натренировать модели, а затем уволили. Переводчики грустят уже несколько лет: нейросети от Google Translate и DeepL начали отбирать у них работу еще до того, как появился ChatGPT.

Статья продолжается после рекламы

Статья продолжается после рекламы

Слишком складно, чтобы быть правдой

В результате этого у многих в голове сложилась очень красивая и складная картинка: вышел ChatGPT – и следом пошли сокращения. Ну, явно же одно было следствием другого, правда?

Типичный пример, когда корреляцию перепутали с каузацией. Потому что было еще одно событие – пандемия. И пока все сидели по домам, IT-компании очень активно нанимали людей. Тогда был настоящий бум на рынке труда для IT-специалистов. Сметали всех.

И в итоге смели слишком многих. Технологические компании наняли чрезмерное количество людей, когда они это поняли, от лишних начали избавляться. В этом и заключается причина сокращений

Не помог и лопнувший пузырь. В 2022 году эстонские стартапы собрали 1,3 миллиарда евро инвестиций. В 2023 году – 394 миллиона. В 2024 году – 326 миллионов. Сокращение в 3,5 раза – и это мировой тренд, а не эстонская специфика. Инвесторы массово разочаровались в стартапах, основатели которых громко кричат о технологиях, которые изменят мир, а на деле не могут ни создать продукт, ни денег заработать. Деньги по-прежнему дают, но инвесторы стали значительно более избирательны.

Ни одна крупная IT-компания не объявляла, что сокращает людей из-за искусственного интеллекта. За них это додумали журналисты и блогеры.

Потому что сейчас золотое время, чтобы хайповать на этой теме. Чем и занимается огромное количество людей. Можете проследить: когда несколько блогеров, не специализирующихся на IT, начинают синхронно выпускать ролики об искусственном интеллекте – значит скоро выйдет новая версия ChatGPT. Ничего личного – только клики.

Сегодняшнее инфопространство в отношении ИИ напоминает всемирный конгресс желтых таблоидов. Апокалиптические прогнозы о том, что через год 90% работы за людей будет делать ИИ, заявление о революции на уровне изобретения печатного станка, страх появления Скайнета или Терминатора - весь этот бред генерируется в невероятных количествах и играет на руку производителям ИИ-моделей. Дезинформация крутится, денежный поток мутится

Безусловно, есть компании, которые действительно поддались этому хайпу и таки объявили, что сокращают людей, чтобы заменить их на искусственный интеллект. Среди них есть крупные имена: Klarna, Salesforce, Duolingo.

Статья продолжается после рекламы

Но есть несколько нюансов. Во-первых, таких компаний очень мало (что не мешает блогерам и СМИ постоянно о них трубить). Во-вторых, параллельно увольнениям они нередко набирают и новых людей (о чем СМИ и блогеры уже не напишут).

В-третьих, многие компании используют сокращение "AI" только потому, что оно модно, стильно, молодежно и позволяет привлечь внимание к компании (или наоборот - сделать так, чтобы не задавали лишних вопросов). Иными словами, компании нередко врут, что используют искусственный интеллект.

Так уже было в прошлую волну хайпа искусственного интеллекта (думали, это все впервые происходит?). Тогда одно лишь упоминание слова “AI” в описании стартапа резко увеличивало интерес инвесторов к нему. Надо ли уточнять, что никакого ИИ у таких стартапов не было: это было добавлено ради красного словца?

Но самое главное: ни одна из подобных компаний так и не отчиталась – а как результаты? Вы уволили людей ради ИИ – и что в итоге? Да понятно, что: по-тихому набрали людей обратно и надеются, что никто не заметит. Потому что не работает это. ИИ сегодня не способен массово заменять людей.

Это кстати, прекрасно понимает тот, кто сам разрабатывал нейросети – пусть даже и на любительском уровне. Чудовищно неэффективная технология, пожирающая огромное количество ресурсов (не случайно Nvidia такая богатая), очень медленно учащаяся, и эффективность процесса обучения обратно пропорциональна времени. Иными словами, чем больше нейросеть умеет, тем труднее ее дальше обучать. Достичь стопроцентной точности практически невозможно (и не нужно – для этого есть другие алгоритмы).

Спросите любого программиста, и он в популярных выражениях объяснит, почему ИИ сегодня не может заменить даже джуниор-программиста. Потому что т.н. «вайбкодинг» очень быстро упирается в потолок: твоя программа не работает как надо, ты совершенно не понимаешь почему, нейросеть тоже этого не понимает, но постоянно пускает тебя по ложному следу. Итог – потеря времени в попытках починить несуществующие баги и топтание на месте. А что еще делать? Ты не понимаешь, что делать, нейросеть – тоже, кто работу будет делать? Пушкин?

Большинство людей об этом не знают. Они читают СМИ, которые им несут сенсацию и вечные прогнозы революции в будущем времени. И верят.

"Доверяя всему, что плетут из дневных новостей".