Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic1,21%296,03
  • OMX Riga−0,05%923,88
  • OMX Tallinn0,05%1 954,05
  • OMX Vilnius0,39%1 278,16
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 1000,11%9 704,27
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,16
  • OMX Baltic1,21%296,03
  • OMX Riga−0,05%923,88
  • OMX Tallinn0,05%1 954,05
  • OMX Vilnius0,39%1 278,16
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 1000,11%9 704,27
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,16
  • 28.11.25, 09:43

Ярослав Тавгень: не сходите с ума. ИИ не заменяет людей массово

Людей повально увольняют, заменяя на искусственный интеллект. Мы на грани входа в эру, когда все лишатся работы, поскольку все делать за них будет компьютер. Скорость распространения этого мифа ужасает, ибо реальность совершенно другая, пишет журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
Вокруг ИИ очень много шума. А драки нет, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень
  • Вокруг ИИ очень много шума. А драки нет, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень
  • Foto: Андрас Кралла
В соцсети сегодня лучше не заходить. Информация об искусственном интеллекте, которую сегодня распространяют в СМИ, соцсетях и блогах, практически на 100% является ложной. Инфопространство просто кошмарно. Это как стричь шерсть со свиней: визгу много, шерсти мало. Хайпа, криков и дешевых сенсаций много, по сути - почти ничего.

Миф номер один: людей массово заменяют на ИИ

Профессии, которые начал потихоньку вытеснять ИИ, безусловно существуют.
Отправились «на мороз» модераторы контента компании TikTok: им вначале приказали натренировать модели, а затем уволили. Переводчики грустят уже несколько лет: нейросети от Google Translate и DeepL начали отбирать у них работу еще до того, как появился ChatGPT.

Статья продолжается после рекламы

Операторам колл-центров приготовиться: айтишник Евгений Кабанов, к примеру, считает, что чат-боты можно начать активно внедрять во всех сервисах, где идет общение с людьми. Службы поддержки уже сегодня наполовину состоят из чат-ботов (хотя, опять же, все началось до ChatGPT).
Много копий сломано на тему того, может ли ИИ заменить дизайнеров, художников и копирайтеров. Пока не заменил, но теоретически может (а вот если кто-то вам заявит, что ИИ заменит программиста - этот человек с гарантией ничего не понимает в программировании). ИИ не заменил даже юристов и помощников юристов - хотя разговоры о том, что работу "этих паразитов" легко автоматизировать, идут давно.
И на этом все. Плюс-минус пару профессий, не больше. Из-за этого весь сыр-бор?
Откуда вообще пошли разговоры о том, что искусственный интеллект сейчас повально всех заменит? Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо в первую очередь четко отделить факты от домыслов.
Факты следующие:
Месяц назад Amazon объявил о сокращении 14 000 человек (40% из них - инженеры). В 2022 и 2023 годах эта же компания сократила 27 000 человек. В июле Microsoft объявил о сокращении 9000 человек. Meta объявила в октябре о сокращении 600 человек (что иронично - в отделе, занимающемся ИИ). В 2023 году она сократила 10 000 человек.
Более того: наступила зима для IT-специалистов. Компании не просто сократили людей - они начали гораздо меньше нанимать. Программисту любой квалификации (от джуна до сеньора) теперь очень сложно найти работу. Поиски работы, затянувшиеся на год, — норма. 1000 резюме на одну вакансию — норма.
А еще фактом является то, что осенью 2022 года вышел ChatGPT.

Горячие новости

  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
  • 19.11.25, 18:48
Предприниматели радуются: Эстония, закрыв консульства в США, откроет пять новых посольств в других странах
  • 25.11.25, 11:47
Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом
  • KM
  • 17.11.25, 12:23
Служебные автомобили как Nokia 3310: время менять подход

Статья продолжается после рекламы

Слишком складно, чтобы быть правдой

В результате этого у многих в голове сложилась очень красивая и складная картинка: вышел ChatGPT – и следом пошли сокращения. Ну, явно же одно было следствием другого, правда?
Типичный пример, когда корреляцию перепутали с каузацией. Потому что было еще одно событие – пандемия. И пока все сидели по домам, IT-компании очень активно нанимали людей. Тогда был настоящий бум на рынке труда для IT-специалистов. Сметали всех.
И в итоге смели слишком многих. Технологические компании наняли чрезмерное количество людей, когда они это поняли, от лишних начали избавляться. В этом и заключается причина сокращений.
Не помог и лопнувший пузырь. В 2022 году эстонские стартапы собрали 1,3 миллиарда евро инвестиций. В 2023 году – 394 миллиона. В 2024 году – 326 миллионов. Сокращение в 3,5 раза – и это мировой тренд, а не эстонская специфика. Инвесторы массово разочаровались в стартапах, основатели которых громко кричат о технологиях, которые изменят мир, а на деле не могут ни создать продукт, ни денег заработать. Деньги по-прежнему дают, но инвесторы стали значительно более избирательны.
Ни одна крупная IT-компания не объявляла, что сокращает людей из-за искусственного интеллекта. За них это додумали журналисты и блогеры.
Потому что сейчас золотое время, чтобы хайповать на этой теме. Чем и занимается огромное количество людей. Можете проследить: когда несколько блогеров, не специализирующихся на IT, начинают синхронно выпускать ролики об искусственном интеллекте – значит скоро выйдет новая версия ChatGPT. Ничего личного – только клики.
Сегодняшнее инфопространство в отношении ИИ напоминает всемирный конгресс желтых таблоидов. Апокалиптические прогнозы о том, что через год 90% работы за людей будет делать ИИ, заявление о революции на уровне изобретения печатного станка, страх появления Скайнета или Терминатора - весь этот бред генерируется в невероятных количествах и играет на руку производителям ИИ-моделей. Дезинформация крутится, денежный поток мутится
Безусловно, есть компании, которые действительно поддались этому хайпу и таки объявили, что сокращают людей, чтобы заменить их на искусственный интеллект. Среди них есть крупные имена: Klarna, Salesforce, Duolingo.

Статья продолжается после рекламы

Но есть несколько нюансов. Во-первых, таких компаний очень мало (что не мешает блогерам и СМИ постоянно о них трубить). Во-вторых, параллельно увольнениям они нередко набирают и новых людей (о чем СМИ и блогеры уже не напишут).
В-третьих, многие компании используют сокращение "AI" только потому, что оно модно, стильно, молодежно и позволяет привлечь внимание к компании (или наоборот - сделать так, чтобы не задавали лишних вопросов). Иными словами, компании нередко врут, что используют искусственный интеллект.
Так уже было в прошлую волну хайпа искусственного интеллекта (думали, это все впервые происходит?). Тогда одно лишь упоминание слова “AI” в описании стартапа резко увеличивало интерес инвесторов к нему. Надо ли уточнять, что никакого ИИ у таких стартапов не было: это было добавлено ради красного словца?
Но самое главное: ни одна из подобных компаний так и не отчиталась – а как результаты? Вы уволили людей ради ИИ – и что в итоге? Да понятно, что: по-тихому набрали людей обратно и надеются, что никто не заметит. Потому что не работает это. ИИ сегодня не способен массово заменять людей.
Это кстати, прекрасно понимает тот, кто сам разрабатывал нейросети – пусть даже и на любительском уровне. Чудовищно неэффективная технология, пожирающая огромное количество ресурсов (не случайно Nvidia такая богатая), очень медленно учащаяся, и эффективность процесса обучения обратно пропорциональна времени. Иными словами, чем больше нейросеть умеет, тем труднее ее дальше обучать. Достичь стопроцентной точности практически невозможно (и не нужно – для этого есть другие алгоритмы).
Спросите любого программиста, и он в популярных выражениях объяснит, почему ИИ сегодня не может заменить даже джуниор-программиста. Потому что т.н. «вайбкодинг» очень быстро упирается в потолок: твоя программа не работает как надо, ты совершенно не понимаешь почему, нейросеть тоже этого не понимает, но постоянно пускает тебя по ложному следу. Итог – потеря времени в попытках починить несуществующие баги и топтание на месте. А что еще делать? Ты не понимаешь, что делать, нейросеть – тоже, кто работу будет делать? Пушкин?
Большинство людей об этом не знают. Они читают СМИ, которые им несут сенсацию и вечные прогнозы революции в будущем времени. И верят.
"Доверяя всему, что плетут из дневных новостей".
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 26.11.25, 18:13
Инвесторы видят возможности на падающем рынке. «Не можешь выдержать падения на 20%? Не входи в позицию»
Волатильность и красный цвет последней недели нисколько не смутили опытных инвесторов. Наоборот: падение рассматривается как распродажа в магазине. А лучшее лекарство от нервов – стабильный денежный поток.
Новости
  • 18.11.25, 11:34
Сможет ли Европа держать под контролем создателей ИИ, возомнивших себя богами?
Сейчас, когда искусственный интеллект становится все более мощным и «мессии от технологий» Кремниевой долины загребают власть, демократическим обществам следует действовать быстро, считают эксперты Джули Позетти и Кристофер Уайли. И зарождающееся европейское регулирование дает надежду на это — если будет достаточно зубастым. «Деловые ведомости» как партнер Voxeurop Pulse в Эстонии публикуют перевод материала.
Биржа
  • 20.11.25, 10:14
Nvidia превзошла ожидания и повысила прогноз
Результаты третьего квартала производителя чипов Nvidia превзошли ожидания аналитиков по выручке и прибыли. Прогноз компании на четвертый квартал также оказался выше ожиданий аналитиков.
Новости
  • 16.11.25, 13:24
Бывший топ-менеджер Google X: в эпоху ИИ у Эстонии есть преимущество
«Капитализм подходит к переломному моменту»
В мире, который изменил искусственный интеллект, успех определяют уже не размеры и не мощь, а сообразительность и скорость, что дает преимущество небольшим странам вроде Эстонии.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
2
Новости
  • 27.11.25, 06:00
В любой бутылке Coca-Cola может оказаться химическое вещество родом из Кохтла-Ярве
3
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
4
Новости
  • 26.11.25, 14:16
Эстонский «единорог» Glia сокращает рабочие места в Эстонии и переносит их в США
5
Новости
  • 25.11.25, 11:47
Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом
6
Биржа
  • 27.11.25, 08:57
Срок принятия решений по пенсии истекает: один индексный фонд опережает всех

Последние новости

Новости
  • 28.11.25, 10:43
В кабинете главы Офиса президента Украины проходят обыски
Новости
  • 28.11.25, 09:44
Объем продаж у заправок резко вырос
Mнения
  • 28.11.25, 09:43
Ярослав Тавгень: не сходите с ума. ИИ не заменяет людей массово
Новости
  • 28.11.25, 08:54
Формула владельца самых успешных компаний: пахать и планировать
Новости
  • 28.11.25, 06:00
«Деньги можно отмыть за несколько секунд – особенно с помощью крипты». Нужно ли менять регулирование банков?
ТОП
  • 27.11.25, 23:00
ТОП 1000 успешных компаний: три фирмы одного крупного игрока вошли в первую десятку
Новости
  • 27.11.25, 18:11
«Удастся увеличить объемы еще на 10%». Пережившие трудности деревообработчики с надеждой смотрят в будущее
Новости
  • 27.11.25, 17:10
Назначены два новых члена правления сланцевого сегмента Eesti Energia

Сейчас в фокусе

Директор химзавода Eastman Specialties Михаил Грищенко показывает неожиданные продукты, куда добавляются вещества, которые там производятся.
Новости
  • 27.11.25, 06:00
В любой бутылке Coca-Cola может оказаться химическое вещество родом из Кохтла-Ярве
По словам инвестора и преподавателя TalTech Кристьяна Лийвамяги, ряд научных исследований показывает: по долгосрочной доходности индексные фонды превосходят активно управляемые.
Биржа
  • 27.11.25, 08:57
Срок принятия решений по пенсии истекает: один индексный фонд опережает всех
Повреждения от влаги становятся причиной множества споров между покупателями и продавцами недвижимости.
Новости
  • 27.11.25, 12:42
Количество жалоб на скрытые недостатки стремительно растет. Как защитить себя при продаже недвижимости?
Совладелец стартапа Wallester Сергей Астафьев верит в бизнес-модель, когда услуга предоставляется корпоративным клиентам бесплатно, а компания зарабатывает на кэшбэке от крупного партнера.
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
Swedbank проработал по адресу Лийвалайа, 8/12 в общей сложности 30 лет, а теперь переехал по той же улице на 750 метров ближе к центру города, в квартал Arter.
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
Бизнес политика партии «Отечество» и бывшего мэра Таллинна находится под уголовным следствием – у него проблемы с отчетностью и неоплаченными штрафами
Новости
  • 27.11.25, 15:06
Бизнес политика «Отечества» под следствием: отчетность нарушена, штрафы не уплачены
По словам Юри Росса, сотрудники довольны, если им платят на 10 процентов больше, чем их конкурентам.
Новости
  • 27.11.25, 10:42
Глава Büroomaailm: какой ты предприниматель, если не можешь выплачивать минимальную зарплату?
председатель правления Storent Holding Андрис Павловс.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025