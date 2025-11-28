Ярослав Тавгень: не сходите с ума. ИИ не заменяет людей массово

Людей повально увольняют, заменяя на искусственный интеллект. Мы на грани входа в эру, когда все лишатся работы, поскольку все делать за них будет компьютер. Скорость распространения этого мифа ужасает, ибо реальность совершенно другая, пишет журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень.
- Вокруг ИИ очень много шума. А драки нет, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень
В соцсети сегодня лучше не заходить. Информация об искусственном интеллекте, которую сегодня распространяют в СМИ, соцсетях и блогах, практически на 100% является ложной. Инфопространство просто кошмарно. Это как стричь шерсть со свиней: визгу много, шерсти мало. Хайпа, криков и дешевых сенсаций много, по сути - почти ничего.
Миф номер один: людей массово заменяют на ИИ
Профессии, которые начал потихоньку вытеснять ИИ, безусловно существуют.
Отправились
«на мороз» модераторы контента компании TikTok: им вначале приказали натренировать модели, а затем уволили. Переводчики грустят
уже несколько лет: нейросети от Google Translate и DeepL начали отбирать у них работу еще до того, как появился ChatGPT.
Операторам колл-центров приготовиться: айтишник Евгений Кабанов, к примеру, считает, что чат-боты можно начать активно внедрять во всех сервисах, где идет общение с людьми. Службы поддержки уже сегодня наполовину состоят из чат-ботов (хотя, опять же, все началось до ChatGPT).
Много копий сломано на тему того, может ли ИИ заменить дизайнеров, художников и копирайтеров. Пока не заменил, но теоретически может (а вот если кто-то вам заявит, что ИИ заменит программиста - этот человек с гарантией ничего не понимает в программировании). ИИ не заменил
даже юристов и помощников юристов - хотя разговоры о том, что работу "этих паразитов" легко автоматизировать, идут давно.
И на этом все. Плюс-минус пару профессий, не больше. Из-за этого весь сыр-бор?
Откуда вообще пошли разговоры о том, что искусственный интеллект сейчас повально всех заменит? Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо в первую очередь четко отделить факты от домыслов.
Факты следующие:
Месяц назад Amazon объявил о сокращении 14 000 человек (40% из них - инженеры). В 2022 и 2023 годах эта же компания сократила 27 000 человек. В июле Microsoft объявил о сокращении 9000 человек. Meta объявила в октябре о сокращении 600 человек (что иронично - в отделе, занимающемся ИИ). В 2023 году она сократила 10 000 человек.
Более того: наступила зима для IT-специалистов. Компании не просто сократили людей - они начали гораздо меньше нанимать. Программисту любой квалификации (от джуна до сеньора) теперь очень сложно найти работу. Поиски работы, затянувшиеся на год, — норма. 1000 резюме на одну вакансию — норма.
А еще фактом является то, что осенью 2022 года вышел ChatGPT.
Слишком складно, чтобы быть правдой
В результате этого у многих в голове сложилась очень красивая и складная картинка: вышел ChatGPT – и следом пошли сокращения. Ну, явно же одно было следствием другого, правда?
Типичный пример, когда корреляцию перепутали с каузацией. Потому что было еще одно событие – пандемия. И пока все сидели по домам, IT-компании очень активно нанимали людей. Тогда был настоящий бум на рынке труда для IT-специалистов. Сметали всех.
И в итоге смели слишком многих. Технологические компании наняли чрезмерное количество людей, когда они это поняли, от лишних начали избавляться. В этом и заключается причина сокращений
.
Не помог и лопнувший пузырь. В 2022 году эстонские стартапы собрали 1,3 миллиарда евро инвестиций. В 2023 году – 394 миллиона. В 2024 году – 326 миллионов. Сокращение в 3,5 раза – и это мировой тренд, а не эстонская специфика. Инвесторы массово разочаровались в стартапах, основатели которых громко кричат о технологиях, которые изменят мир, а на деле не могут ни создать продукт, ни денег заработать. Деньги по-прежнему дают, но инвесторы стали значительно более избирательны.
Ни одна крупная IT-компания не объявляла, что сокращает людей из-за искусственного интеллекта. За них это додумали журналисты и блогеры.
Потому что сейчас золотое время, чтобы хайповать на этой теме. Чем и занимается огромное количество людей. Можете проследить: когда несколько блогеров, не специализирующихся на IT, начинают синхронно выпускать ролики об искусственном интеллекте – значит скоро выйдет новая версия ChatGPT. Ничего личного – только клики.
Сегодняшнее инфопространство в отношении ИИ напоминает всемирный конгресс желтых таблоидов. Апокалиптические прогнозы о том, что через год 90% работы за людей будет делать ИИ, заявление о революции на уровне изобретения печатного станка, страх появления Скайнета или Терминатора - весь этот бред генерируется в невероятных количествах и играет на руку производителям ИИ-моделей. Дезинформация крутится, денежный поток мутится
Безусловно, есть компании, которые действительно поддались этому хайпу и таки объявили, что сокращают людей, чтобы заменить их на искусственный интеллект. Среди них есть крупные имена: Klarna, Salesforce, Duolingo.
Но есть несколько нюансов. Во-первых, таких компаний очень мало (что не мешает блогерам и СМИ постоянно о них трубить). Во-вторых, параллельно увольнениям они нередко набирают и новых людей (о чем СМИ и блогеры уже не напишут).
В-третьих, многие компании используют сокращение "AI" только потому, что оно модно, стильно, молодежно и позволяет привлечь внимание к компании (или наоборот - сделать так, чтобы не задавали лишних вопросов). Иными словами, компании нередко врут, что используют искусственный интеллект.
Так уже было в прошлую волну хайпа искусственного интеллекта (думали, это все впервые происходит?). Тогда одно лишь упоминание слова “AI” в описании стартапа резко увеличивало интерес инвесторов к нему. Надо ли уточнять, что никакого ИИ у таких стартапов не было: это было добавлено ради красного словца?
Но самое главное: ни одна из подобных компаний так и не отчиталась
– а как результаты? Вы уволили людей ради ИИ – и что в итоге? Да понятно, что: по-тихому набрали людей обратно и надеются, что никто не заметит. Потому что не работает это. ИИ сегодня не способен массово заменять людей.
Это кстати, прекрасно понимает тот, кто сам разрабатывал нейросети – пусть даже и на любительском уровне. Чудовищно неэффективная технология, пожирающая огромное количество ресурсов (не случайно Nvidia такая богатая), очень медленно учащаяся, и эффективность процесса обучения обратно пропорциональна времени. Иными словами, чем больше нейросеть умеет, тем труднее ее дальше обучать. Достичь стопроцентной точности практически невозможно (и не нужно – для этого есть другие алгоритмы).
Спросите любого программиста, и он в популярных выражениях объяснит, почему ИИ сегодня не может заменить даже джуниор-программиста. Потому что т.н. «вайбкодинг» очень быстро упирается в потолок: твоя программа не работает как надо, ты совершенно не понимаешь почему, нейросеть тоже этого не понимает, но постоянно пускает тебя по ложному следу. Итог – потеря времени в попытках починить несуществующие баги и топтание на месте. А что еще делать? Ты не понимаешь, что делать, нейросеть – тоже, кто работу будет делать? Пушкин?
Большинство людей об этом не знают. Они читают СМИ, которые им несут сенсацию и вечные прогнозы революции в будущем времени. И верят.
"Доверяя всему, что плетут из дневных новостей".
