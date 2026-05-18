Алвиан Хинтс: программа предприимчивого управления формирует мышление руководителя и дает для этого правильные механизмы действий

Алвиан Хинтс
– студент первого курса программы MBA по предприимчивому управлению
факультета экономики TalTech, родившийся, выросший и учившийся в Тарту, но после окончания магистратуры уже 10 лет он работает в Швеции инженером-строителем. В повседневной жизни он трудится в международной компании COWI. «В свободное время занимаюсь спортом, а дома меня всегда ждет восьмилетняя дочь, которая после рабочего дня помогает быстро переключиться на семейную жизнь», — говорит он.
Foto: Erakogu
Вы окончили Эстонский университет естественных наук по специальности «инженер-строитель». Что побудило вас сделать карьерный разворот в сторону предпринимательства и управления?
В ходе своей карьеры я оказался в роли проектного менеджера, и это формирует мышление предпринимателя. В то же время у меня всегда была идея в будущем создать и развивать собственную компанию. Я верю, что полученные знания позволят принимать более четкие и точные решения и повысят уверенность в их реализации, независимо от многозначности выбора, который касается будущего.
Почему вы выбрали именно программу MBA по предприимчивому управлению факультета экономики TalTech для получения второго магистерского диплома? Рассматривали ли вы и другие программы?
В государственном контексте меня интересует эстонское предпринимательство. Первые новости о программе MBA TalTech я увидел в Postimees несколько лет назад. Эта идея меня не отпускала и со временем созрела настолько, что я принял решение поступать. Я верю в качество эстонского образования, благодаря которому переехал за границу и имел возможность сравнить его с другими образовательными системами. Факультет экономики TalTech стал для меня логичным выбором, предложив возможность учиться на родине и опираться на сильную международную репутацию и высокий престиж университета. Строгие требования к поступлению и международная аккредитация программ MBA от организации AMBA, входящая в 2% лучших в мире и ставшая первой аккредитацией AMBA в Эстонии и странах Балтии, окончательно подтвердили мой выбор.
Насколько вы удовлетворены своим выбором на сегодняшний день?
Спустя полгода я очень доволен своим выбором. Мне нравятся как однокурсники, так и динамика сотрудничества, а также компетентные и впечатляющие преподаватели. Темп обучения и уровень знаний именно такие, которые побуждают усваивать правильное мышление и серьезно относиться к собственному развитию.
Каков ваш опыт общения и работы с однокурсниками?
Большую часть своей карьеры я проработал в Швеции и чувствую, что эстонская рабочая культура за это время стала для меня почти чуждой. Тем не менее, мои собственные базовые ценности остались неизменными, а мотивы сотрудничать по-прежнему прозрачны. Студенты программы обладают разным опытом, отличаясь высокой мотивацией и амбициозностью, это настоящие будущие CEO, что делает обсуждения на занятиях особенно содержательными и увлекательными.
Как вам удалось совмещать работу в Швеции с учебой в Эстонии? Что стало самым большим вызовом во время обучения?
Я совмещаю работу и учебу так же, как многие другие студенты. Работаю примерно на 90% ставки, а оставшееся время посвящаю учебе, которая в основном проходит дистанционно. Путешествия, как и у других студентов, разнообразны — кто-то живет в Финляндии, кто-то во Франции, кто-то в Тарту. Так как я живу в Стокгольме, авиасообщение с Эстонией очень удобное и частое. Я привык работать через границы, общаясь, например, с коллегами из Литвы и Индии в разных часовых поясах, поэтому дистанционная работа для меня - не проблема. Находясь в Эстонии, я останавливаюсь в похожем на гостиницу общежитии рядом с TalTech, что делает логистику особенно простой.
Совмещение работы и учебы развило у меня несколько важных навыков, таких как планирование времени, расстановка приоритетов и способность при необходимости смириться с неидеальным результатом. Все сферы жизни — работа, учеба, личная жизнь и спорт — требуют внимания, поэтому я научился подходить к вещам шаг за шагом, день за днем. Я рассматриваю этот период как временный и не возлагаю на себя чрезмерных ожиданий в других сферах жизни.
Самым большим вызовом в начале было языковое привыкание, работа сразу на нескольких языках и освоение новой лексики. В то же время обучение оказалось интересным и увлекательным, и со временем эти трудности стали менее заметными.
Какие предметы или темы до сих пор оказались для вас наиболее интересными? Есть ли что-то, что вы смогли сразу применить в своей повседневной работе?
В последнее время я много размышляю о темах лидерства, и мне нравится, как все предметы логично связаны между собой. Чувствую, что правильное мышление постепенно формируется. В своей нынешней роли я ежедневно применяю новые знания как во внутренней, так и во внешней коммуникации. Также мне доставляют удовольствие модули по экономике и финансам: исходя из своего опыта, я сравниваю их со строительной механикой — это основные принципы, на которые всегда нужно опираться. Что касается ожиданий, мое преимущество в том, что, работая в крупной организации, я сразу вижу, как практические задачи работают или не работают в реальной жизни. Это соотнесение с реальностью помогает повысить ценность и понимание полученных знаний.
Программа также включает коучинг — как это способствовало вашему профессиональному развитию?
Коучинг дал ценную обратную связь как в плане дальнейшего направления развития, так и по ключевым областям, включая навыки, которые стоит развивать в будущем. Созданный персональный план развития устанавливает четкие цели, от которых уже не так легко отклониться.
Планируете ли вы участвовать во внеаудиторных мероприятиях, связанных с учебной программой?
Хотя я сейчас живу в Швеции и поэтому пока не имел возможности активно участвовать в таких мероприятиях, я считаю создание сети контактов одной из важнейших ценностей обучения в MBA. Я поставил себе цель по возможности участвовать в таких событиях и систематически развивать свои контакты.
На следующий год в рамках программы запланирована учебная поездка, которая предоставит отличную возможность расширить существующие связи и познакомиться с новым потоком студентов.
Какой совет вы бы дали будущему студенту, который рассматривает возможность обучения в MBA, но еще сомневается?
Обязательно попробуйте! Несмотря на уже имеющуюся карьеру, отдельные курсы и чтение бизнес‑книг и новостей, обучение по программе MBA наиболее четко формирует мышление руководителя и прививает правильные механизмы действий. Я сам несколько лет сомневался, но теперь, после полугода учебы, каждый день ощущаю, что необходимая «трансформация ума» действительно происходит. Я верю, что четкое понимание фундаментальных принципов, осознание морального измерения решений и сознательный анализ рисков помогут в будущем уменьшить ошибки, придав скорости и уверенности в том, что вы движетесь в правильном направлении.
Прием на программу предприимчивого управления и другие учебные программы открыт с 1 марта 2026 года.
