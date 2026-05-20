Новички гида Michelin: посетители ресторана больше не ищут изысканный опыт

Гостинично-ресторанный сектор в Эстонии столкнулся с несколькими проблемами – от повышенной ставки НСО до непрозрачного рынка. От нового года предприниматели не ожидают больших перемен: себестоимость продолжает расти, клиенты осторожничают в тратах, все чаще выбирая проверенные места, и в отрасли намечается смещение от красивой обертки к качеству еды и заботе о здоровье гостей.