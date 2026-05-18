18.05.26, 18:38 Миллионы требуют системы: состоятельные семьи ищут способы передать богатство детям Состоятельные люди уже не просто стремятся нарастить капитал, а думают о том, как устойчиво сохранить заработанные деньги так, чтобы они приносили пользу и будущим поколениям.

Партнер-основатель первого в Эстонии family office, Zenith Family Office, Кристель Меос помогает состоятельным людям управлять своим капиталом и передавать его будущим поколениям. Впервые с моделью family office она столкнулась 30 лет назад, когда проходила практику в одном из family office в США.

Чем больше капитал, тем сложнее и затратнее по времени им управлять. При этом найм личного управляющего инвестициями может оказаться довольно дорогим. Эксперты, которые помогают состоятельным людям планировать личный капитал, считают, что самый продуманный вариант – управлять деньгами через family office. Банки с этим не вполне согласны.