Назад ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

18.05.26, 08:32 Водородный завод на колесах: небольшая эстонская компания разрабатывает новое энергетическое решение В Пыхья-Таллинне, на улице Лаэвастику, стоит здание из красного кирпича: в заброшенном на первый взгляд месте внедряют инновацию, которая может позволить эффективно производить и разливать в баллоны водород.

Крупнейший владелец Rand Hydrogen Хандо Ранд рядом с мобильной системой, производящей и разливающей водород в баллоны.

Foto: Andres Tohver

«Мы строим небольшие системы производства водорода», – говорит крупнейший владелец Rand Hydrogen OÜ Хандо Ранд.

В компании завершается работа над прототипом, который создавался в сотрудничестве с PowerUp Fuel Cells OÜ, среди ее владельцев – ряд успешных предпринимателей. Крупнейший владелец PowerUp Fuel Cells с долей 68,1% – Ивар Круузенберг, партнерами которого в том числе являются, например, холдинговая фирма семьи Меэритса Amalfi, Кристьян Раху, Тийт и Тоомас Кыухкна, Кулдар Вяэрси, Таави Вескимяги и Сонни Асвани.

Разрабатываемый водородный мини-завод на первый взгляд напоминает небольшой автодом. По сути, это мобильная установка для производства водорода и его розлива в баллоны под давлением, которую можно быстро доставить на автомобиле туда, где она нужнее всего.