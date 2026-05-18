Водородный завод на колесах: небольшая эстонская компания разрабатывает новое энергетическое решение
В Пыхья-Таллинне, на улице Лаэвастику, стоит здание из красного кирпича: в заброшенном на первый взгляд месте внедряют инновацию, которая может позволить эффективно производить и разливать в баллоны водород.
Крупнейший владелец Rand Hydrogen Хандо Ранд рядом с мобильной системой, производящей и разливающей водород в баллоны.
Foto: Andres Tohver
«Мы строим небольшие системы производства водорода», – говорит крупнейший владелец Rand Hydrogen OÜ Хандо Ранд.
В компании завершается работа над прототипом, который создавался в сотрудничестве с PowerUp Fuel Cells OÜ, среди ее владельцев – ряд успешных предпринимателей. Крупнейший владелец PowerUp Fuel Cells с долей 68,1% – Ивар Круузенберг, партнерами которого в том числе являются, например, холдинговая фирма семьи Меэритса Amalfi, Кристьян Раху, Тийт и Тоомас Кыухкна, Кулдар Вяэрси, Таави Вескимяги и Сонни Асвани.
Разрабатываемый водородный мини-завод на первый взгляд напоминает небольшой автодом. По сути, это мобильная установка для производства водорода и его розлива в баллоны под давлением, которую можно быстро доставить на автомобиле туда, где она нужнее всего.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Военный дрон, врезавшийся в трубу электростанции Аувере, наделал много шума в Эстонии. Но дроны – не только эффективное оружие, но еще и перспективное направление в гражданской экономике. Их используют в мирных целях даже в Ида-Вирумаа – в самом неудобном для дронов месте.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.