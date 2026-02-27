Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,13%312,59
  • OMX Riga0,17%900,13
  • OMX Tallinn−0,09%2 066,23
  • OMX Vilnius0,32%1 384,53
  • S&P 500−0,6%6 867,12
  • DOW 30−1,17%48 918,88
  • Nasdaq −1,09%22 628,56
  • FTSE 1000,59%10 910,55
  • Nikkei 2250,16%58 850,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,4
  27.02.26, 19:00

Компания, производящая мотоциклы под Таллинном, планирует выход на биржу

Предприятие Verge Motorcycles, производящее электрические мотоциклы под Таллинном, как утверждается, заключила договор с крупнейшим в мире производителем мотоциклов и активно движется к выходу на биржу.
Verge Motorcycles – зарегистрированная в Эстонии компания, основанная старшим братом Марко Лехтимяки Туомо. По всей видимости, это перспективный бизнес по производству электромотоциклов с уникальным дизайном. В 2024 году оборот компании составил почти миллион евро, а численность персонала – 34 человека.
  • Foto: Verge Motorcycles
Новости
  • 25.02.26, 18:00
Создатели «чудо-аккумулятора» представили первые результаты испытаний
Эстонско-финская компания, которая утверждает, что изобрела «Святой Грааль» для индустрии электромобилей, начала публиковать результаты тестов, которые должны подтвердить надежность разработки.
Новости
  • 10.01.26, 12:58
Таинственная финско-эстонская компания уверяет, что изобрела Святой Грааль. Весь мир ждет доказательств
Неизвестная эстонско-финская компания Donut Lab заявила, что первой в мире разработала аккумуляторы, которые до сих пор не могли создать даже инвестирующие миллиарды автопроизводители. Эксперты, однако, относятся к чудо-аккумулятору скептически.
Новости
  • 12.03.25, 15:51
Проблемы мотоциклетного бизнеса, которые привели к банкротству Äike Mobility, начались несколько лет назад
Трудности всемирно известной мотоциклетной компании KTM, которые привели к банкротству основанной в Эстонии Кристьяном Марусте компании по производству самокатов Äike Mobility, начались с пандемии коронавируса.
Новости
  • 27.02.26, 19:00
Компания, производящая мотоциклы под Таллинном, планирует выход на биржу
Новости
  • 27.02.26, 18:04
Кайди Руузалепп построит гостиницу в Пылва
«Это крупная инвестиция в волость Пылва»
Mнения
  • 27.02.26, 17:11
Делов-то: президент жжет глаголом, куда Пылва подевался, вымираем?
Новости
  • 27.02.26, 16:57
Владелец сгоревшего центра по переработке мусора должен возместить крупный ущерб. «Как в таких условиях вообще можно работать?»
Подсказка
  • 27.02.26, 16:57
Эксперт объясняет: правила служебных командировок и суточные в 2026 году
Новости
  • 27.02.26, 16:06
В азербайджанском подразделении Bolt разгорелся коррупционный скандал
Биржа
  • 27.02.26, 14:29
Pro Kapital увеличил выручку и прибыль
Новости
  • 27.02.26, 14:14
США угрожают расторгнуть все контракты с Anthropic

На прошедшей в январе крупнейшей в мире технологической выставке CES Donut Lab объявила о создании супербатареи.
Новости
  • 25.02.26, 18:00
Создатели «чудо-аккумулятора» представили первые результаты испытаний
Пять лет назад SW Energia открыла котельную в Абья-Палуоя.
Новости
  • 26.02.26, 12:45
Немецкий гигант получил разрешение на покупку эстонского отопительного бизнеса
Присяжный аудитор рекомендует инвесторам подавать отчет малого предприятия, однако отчет микропредприятия допустим и полностью соответствует закону.
Подсказка
  • 26.02.26, 06:00
Микро- и малое предприятие: нюанс годового отчета, который важно учитывать инвестору
Когда экономика напоминает игру, правила которой постоянно меняются, предпринимателям работать сложно.
Mнения
  • 26.02.26, 15:44
Экономист: мы бежим по эскалатору, который внезапно поехал вниз
Ралли набрало обороты после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе.
Биржа
  • 26.02.26, 10:33
Bitcoin совершил мощный рывок
Статистика демонстрирует, что в начале года наиболее высокая арендная доходность была в Старом городе.
Новости
  • 26.02.26, 13:38
Более 4% в год: где в Таллинне лучшая арендная доходность
Райт Рийм обладает 20-летним опытом работы в секторе недвижимости и ранее входил в совет директоров Arco Vara AS в 2020–2021 годах.
Новости
  • 26.02.26, 10:05
Arco Vara выбрала нового руководителя
Исполнительный директор ELKE Mööbel Сийм Сийгур считает, что осведомленность сотрудников о рисках кибербезопасности имеет первостепенное значение. «Злоумышленники используют в первую очередь человеческий фактор, поэтому необходимо регулярно обучаться», — отмечает он.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026