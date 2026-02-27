Компания, производящая мотоциклы под Таллинном, планирует выход на биржу
Предприятие Verge Motorcycles, производящее электрические мотоциклы под Таллинном, как утверждается, заключила договор с крупнейшим в мире производителем мотоциклов и активно движется к выходу на биржу.
Verge Motorcycles – зарегистрированная в Эстонии компания, основанная старшим братом Марко Лехтимяки Туомо. По всей видимости, это перспективный бизнес по производству электромотоциклов с уникальным дизайном. В 2024 году оборот компании составил почти миллион евро, а численность персонала – 34 человека.
Foto: Verge Motorcycles
