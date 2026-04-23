23.04.26, 18:07 Эстонский руководитель покупает у датчан бизнес по импорту Honda Датская компания Nic. Christiansen Group продаёт бизнес по импорту Honda в Финляндии и странах Балтии фирме Raua Kapital, которая в равных долях принадлежит нынешнему руководителю Тыну Вахтелю и Каупо Рауду.

Прошло двадцать лет, и Тыну Вахтель по-прежнему занимается Honda, но теперь уже как владелец компании-импортера.

Тыну Вахтель пояснил, что последние восемь лет он возглавлял датский бизнес, а всего работает с Honda уже 30 лет. По его словам, для датчан это было скорее стратегическое решение, принятое не за один день: «Они долго это обдумывали. Поскольку у датчан возникло желание изменить стратегию, мы пришли к соглашению и провели management buyout — я объединился со своим другом, и так все и началось».