Эстонский руководитель покупает у датчан бизнес по импорту Honda
Датская компания Nic. Christiansen Group продаёт бизнес по импорту Honda в Финляндии и странах Балтии фирме Raua Kapital, которая в равных долях принадлежит нынешнему руководителю Тыну Вахтелю и Каупо Рауду.
Прошло двадцать лет, и Тыну Вахтель по-прежнему занимается Honda, но теперь уже как владелец компании-импортера.
Foto: Arno Mikkor
Тыну Вахтель пояснил, что последние восемь лет он возглавлял датский бизнес, а всего работает с Honda уже 30 лет. По его словам, для датчан это было скорее стратегическое решение, принятое не за один день: «Они долго это обдумывали. Поскольку у датчан возникло желание изменить стратегию, мы пришли к соглашению и провели management buyout — я объединился со своим другом, и так все и началось».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
