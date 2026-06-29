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Bolt впервые закончил год с прибылью

Технологическая компания Bolt в прошлом году впервые за 13 лет работы вышла в чистую прибыль. Компания видит большой потенциал роста в сфере роботакси.
Сооснователь и глава Bolt Маркус Виллиг считает разработку автономных транспортных средств самым интересным направлением для компании.
  • Сооснователь и глава Bolt Маркус Виллиг считает разработку автономных транспортных средств самым интересным направлением для компании.
  • Foto: Liis Treimann
«2025 год стал для Bolt рекордным. Мы укрепили свои позиции ведущей европейской платформы мобильности, вышли на новые рынки и начали закладывать фундамент автономной мобильности», – отметил сооснователь и исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг в отчете компании.
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