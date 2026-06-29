Bolt впервые закончил год с прибылью

Сооснователь и глава Bolt Маркус Виллиг считает разработку автономных транспортных средств самым интересным направлением для компании.
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«2025 год стал для Bolt рекордным. Мы укрепили свои позиции ведущей европейской платформы мобильности, вышли на новые рынки и начали закладывать фундамент автономной мобильности», – отметил сооснователь и исполнительный директор Bolt Маркус Виллиг в отчете компании.
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