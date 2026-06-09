Bolt начал тестировать беспилотные автомобили и планирует вывести на рынок 100 000 машин

Когда год назад Хандо Ранд купил Toyota Mirai, для него началась жизнь с водородным автомобилем. Сейчас в Эстонии таких машин всего 48, однако в будущем возможен прорыв – при условии, что удастся снизить стоимость водорода как топлива.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.