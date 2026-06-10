Братья Виллиги и Урмас Сыырумаа полностью захватили латвийский рынок такси

Такси Forus в Латвии заняли 18% рынка. Все остальное осталось Bolt.
Foto: Liis Treimann
В Латвии на рынке пассажирских перевозок легковыми автомобилями доминирует Bolt Operations OÜ. Та же компания удерживает ведущие позиции и в сегменте лицензированных такси, сообщил латвийский Департамент конкуренции через новостной портал местного вещателя.
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