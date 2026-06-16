Bolt проиграл налоговой службе Великобритании спор на 220 млн евро

После дела Bolt похожая судебная битва ждет и Uber.
Foto: Liis Treimann
В споре на 190 млн фунтов стерлингов (220 млн евро) с налоговой службой Великобритании (HMRC) Bolt утверждал, что компания должна платить 20% НДС только со своей маржи, а не со всей стоимости поездки, взимаемой с клиентов, передает Reuters.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.