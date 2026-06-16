Назад Bolt проиграл налоговой службе Великобритании спор на 220 млн евро Налоговая служба Великобритании выиграла судебный спор на 220 млн евро с эстонской компанией Bolt, предоставляющей услуги райдшеринга и доставки еды.

В споре на 190 млн фунтов стерлингов (220 млн евро) с налоговой службой Великобритании (HMRC) Bolt утверждал, что компания должна платить 20% НДС только со своей маржи, а не со всей стоимости поездки, взимаемой с клиентов, передает Reuters.