Salvest достиг рекордных показателей экспорта и многократно увеличил прибыль

Производитель продуктов питания Salvest в прошлом году показал крупнейший за всю историю экспортный оборот и увеличил прибыль в четыре раза в период, когда внутренний рынок охлаждался.
- Владелец и председатель совета Salvest Вельо Ипитс считает, что главным направлением дальнейшего развития станет экспорт.
- Foto: Maria Kilk
Если в 2024 году чистая прибыль Salvest достигала 245 000 евро, то в прошлом году показатель прибыли составил уже более 1,1 млн евро. Это означает, что прибыль выросла примерно на 350%. Выручка за то же время увеличилась с 23,1 млн евро до 25,3 млн евро, то есть почти на 10%, следует из свежего годового отчета.
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