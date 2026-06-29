Назад Salvest достиг рекордных показателей экспорта и многократно увеличил прибыль Производитель продуктов питания Salvest в прошлом году показал крупнейший за всю историю экспортный оборот и увеличил прибыль в четыре раза в период, когда внутренний рынок охлаждался.

Если в 2024 году чистая прибыль Salvest достигала 245 000 евро, то в прошлом году показатель прибыли составил уже более 1,1 млн евро. Это означает, что прибыль выросла примерно на 350%. Выручка за то же время увеличилась с 23,1 млн евро до 25,3 млн евро, то есть почти на 10%, следует из свежего годового отчета.