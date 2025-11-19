Деловые ведомости
  OMX Baltic 0,18% 291,17
  OMX Riga 0,08% 926,42
  OMX Tallinn −0,11% 1 905,25
  OMX Vilnius 0,01% 1 272,56
  S&P 500 0,00% 6 617,32
  DOW 30 0,00% 46 091,74
  Nasdaq −1,21% 22 432,85
  FTSE 100 −0,19% 9 534,14
  Nikkei 225 −0,34% 48 537,7
  CMC Crypto 200 0,00% 0,00
  USD/EUR 0,00% 0,86
  GBP/EUR 0,00% 1,13
  EUR/RUB 0,00% 93,37
  • 19.11.25, 10:38

Выходящий на зарубежные рынки Salvest прогнозирует рост выручки. «Финансовый директор улыбается»

Руководитель компании по производству продуктов питания Salvest Яанус Аал рассказал в эфире радио Äripäev, что если прошлогодняя выручка компании составила 23 млн евро, то в 2026 году объем продаж прогнозируется на уровне около 29 млн евро.
Руководитель Salvest Яанус Аал.
  • Руководитель Salvest Яанус Аал.
  • Foto: Andras Kralla
По его словам, в этом году выручка компании также растет. «Было бы грех жаловаться», – отметил Аал. С усмешкой он добавил, что внутри компании уже шутят о том, как «финансовый директор улыбается».
