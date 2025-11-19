Выходящий на зарубежные рынки Salvest прогнозирует рост выручки. «Финансовый директор улыбается»
Руководитель компании по производству продуктов питания Salvest Яанус Аал рассказал в эфире радио Äripäev, что если прошлогодняя выручка компании составила 23 млн евро, то в 2026 году объем продаж прогнозируется на уровне около 29 млн евро.
За последние десять лет Эстония так и не смогла наладить профилактику африканской чумы свиней, сказал председатель правления крупнейшего свиноводческого предприятия страны Maag Food Сильвер Каур. По его словам, компания рассматривает возможность перенести производство из Эстонии.
«На этом утреннем столе – круассан с овощами и второй, представьте себе, с лососем», – с сарказмом бросает один из животноводов перед началом ежегодной конференции по свиноводству. «Вот так теперь и живем», – с усмешкой откликается другой. Настроение на конференции – с оттенком горькой иронии: фермеры, за плечами которых десятилетия опыта, реагируют на критическую ситуацию со свиной чумой с едким сарказмом.
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.