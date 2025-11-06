Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,16%292,25
  • OMX Riga0,19%916,93
  • OMX Tallinn0,14%1 912,06
  • OMX Vilnius0,37%1 263,35
  • S&P 500−0,64%6 752,83
  • DOW 30−0,56%47 047,08
  • Nasdaq −1,1%23 242,39
  • FTSE 100−0,41%9 736,78
  • Nikkei 2251,34%50 883,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,6
  • 06.11.25, 12:24

Salvest инвестирует 3 млн евро: объем производства утроится

Действующее в Тарту пищевое предприятие Salvest инвестирует около 3 млн евро в новую производственную линию.
По словам руководителя Salvest Яануса Аала, компания уже готовится к следующему этапу расширения.
  По словам руководителя Salvest Яануса Аала, компания уже готовится к следующему этапу расширения.
  • Foto: Andras Kralla
Инвестиции в размере около 3 млн евро позволят компании утроить объем производства готовых блюд.
