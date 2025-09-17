Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,28%293,46
  • OMX Riga−0,57%911,09
  • OMX Tallinn0,00%1 964,11
  • OMX Vilnius−0,29%1 230,3
  • S&P 500−0,13%6 606,76
  • DOW 30−0,27%45 757,9
  • Nasdaq −0,07%22 333,96
  • FTSE 1000,25%9 219,09
  • Nikkei 225−0,25%44 790,38
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,46
  17.09.25, 14:20

Salvest увеличил экспорт на 30%: «Внутренний рынок слишком мал»

Яанус Аал, который руководит компанией Salvest почти год, рассказал в интервью радио Äripäev, что фирма намерена и в следующем году делать ставку на экспорт, сосредотачиваясь на росте продаж в Германии, Португалии и странах Аравийского полуострова.
Прежде чем занять пост генерального директора Salvest, Яанус Аал в течение многих лет занимался экспортными перевозками.
  • Прежде чем занять пост генерального директора Salvest, Яанус Аал в течение многих лет занимался экспортными перевозками.
  • Foto: Väinu Rozental
По словам Аала, бизнес-план Salvest на следующий год предусматривает, что на внутреннем рынке продажи вырастут лишь на несколько процентных пунктов, поскольку внутренний рынок в целом очень мал.
