Salvest увеличил экспорт на 30%: «Внутренний рынок слишком мал»

По данным Департамента статистики, в июле 2025 года экспорт товаров увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 9%, импорт – на 11%. Товаров было экспортировано в текущих ценах более чем на 1,4 миллиарда евро и импортировано почти на 1,9 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 444 миллиона евро, что на 76 миллионов евро больше, чем годом ранее.