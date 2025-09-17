Salvest увеличил экспорт на 30%: «Внутренний рынок слишком мал»
Яанус Аал, который руководит компанией Salvest почти год, рассказал в интервью радио Äripäev, что фирма намерена и в следующем году делать ставку на экспорт, сосредотачиваясь на росте продаж в Германии, Португалии и странах Аравийского полуострова.
По данным Департамента статистики, в июле 2025 года экспорт товаров увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 9%, импорт – на 11%. Товаров было экспортировано в текущих ценах более чем на 1,4 миллиарда евро и импортировано почти на 1,9 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 444 миллиона евро, что на 76 миллионов евро больше, чем годом ранее.
